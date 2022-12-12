Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске? 12.12.2022, 15:57

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Варианты со стоимостью метра до 1100 долларов.

Сколько стоят однокомнатные квартиры с самым дешевым квадратным метром? В октябре минимальная цена за квадрат была 950 долларов, а сейчас увеличилась на 41 доллар. Однако все еще можно найти квартиры со стоимостью метра до 1100 долларов, пишет Realt.by.

Улица Краснослободская (Заводской район)

Квартира находится на последнем этаже девятиэтажки 1976 года постройки на Краснослободской, 3/2. Ее общая площадь — 34,6 м², кухня занимает 7,5 м².

Квартира нуждается в ремонте. Жилая комната здесь отдельная, санузел — раздельный. В однушке имеется и балкон площадью в 4 м².

Рядом располагается «Чижовка-Арена», парк и водохранилище.

Стоит квартира — 38 тысяч долларов. Один квадратный метр обойдется в 1098 долларов.

Улица Каменногорская (Фрунзенский район)

Квартира на Каменногорской, 60 находится на первом этаже десятиэтажки 2014 года постройки. Квартира занимает 47,7 м². По сути это студия, но планировка позволяет сделать отдельную комнату.

В тамбуре находится лишь одна квартира. В однушке сделан нормальный ремонт. Санузел — совмещенный и облицован плиткой. Также здесь есть застекленная лоджия.

Рядом располагаются магазины и парк Уго Чавеса. До станции метро «Каменная Горка» 10 минут на транспорте.

Стоит квартира 51 500 долларов. Цена одного квадратного метра — 1080 долларов.

Улица Ангарская (Заводской район)

Пятиэтажный дом на Ангарской, 78 был построен в 1976 году. На четвертом этаже дома продается квартира в 34,62 квадратного метра. Кухня занимает 7,28 м².

В однушке отдельная жилая комната. В этом объекте не предусмотрен балкон, а санузел — раздельный.

У дома располагается лесопарк. До метро можно доехать за 15 минут на общественном транспорте.

Цена квартиры — 37 500 долларов. Один квадрат стоит 1083 доллара.

Улица Маневича (Советский район)

На Маневича, 6 продается однокомнатная квартира в трехэтажном доме. Она находится на втором этаже. Ее площадь — 42,9 м². Кухня — 9,3 квадратного метра.

В квартире выровнены стены, на полу лежит паркет, на кухне — ламинат, в ванной комнате положили плитку. В прихожей останется встроенный шкаф. В однушке совмещенный санузел, есть застекленная лоджия и кладовка.

Дом находится в квартале, окруженном зеленью. Рядом располагаются рынок «Валерьяново» и Expobel.

Однушку продают за 47 тысяч долларов. Цена квадратного метра — 1096 долларов.

Улица Ауэзова (Заводской район)

Пятиэтажный дом на Ауэзова, 7/1 был построен в 1969 году. На последнем этаже дома продается однушка в 35,2 м². Кухня — 6 м².

В квартире отдельная жилая комната. Здесь уже начали ремонтные работы: заменены старые окна на новые ПВХ, установлена новая металлическая дверь, выровнены стены, заменена проводка, установлены розетки и выключатели.

В квартире раздельный санузел и есть открытый балкон.

Недалеко от дома находится водохранилище и несколько парков.

Стоимость квартиры — 34 900 долларов. Квадратный метр — 991 доллар.

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