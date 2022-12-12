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В Варшаве прошла святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке

  • 12.12.2022, 16:13
В Варшаве прошла святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке
Фото: Марта Ткачук

Богослужение возглавил кардинал Казимир Ныч.

В костеле святого Александра на площади Трех Крестов в Варшаве, в субботу, 10 декабря, состоялась святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке. Богослужение возглавил кардинал Казимир Ныч.

В святой мессе принимали участие польские священники, которые в разные годы работали в нашей стране. Также мероприятие посетил посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

Перед собравшимися выступили вокальный кружок «Гаевки» под руководством Елизаветы Реут, дуэт ZnakStop и хор Concordia из Минска, который возглавляет Галина Казимировская.

Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
Фото: Марта Ткачук
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