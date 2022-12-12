В Варшаве прошла святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке
- 12.12.2022, 16:13
Богослужение возглавил кардинал Казимир Ныч.
В костеле святого Александра на площади Трех Крестов в Варшаве, в субботу, 10 декабря, состоялась святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке. Богослужение возглавил кардинал Казимир Ныч.
В святой мессе принимали участие польские священники, которые в разные годы работали в нашей стране. Также мероприятие посетил посол Польши в Беларуси Артур Михальский.
Перед собравшимися выступили вокальный кружок «Гаевки» под руководством Елизаветы Реут, дуэт ZnakStop и хор Concordia из Минска, который возглавляет Галина Казимировская.