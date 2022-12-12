Как в разных странах отмечали вручение Алесю Беляцкому Нобелевской премии мира 1 12.12.2022, 16:35

Фото: Getty Images

Торжественная церемония в Осло совпала с Днем прав человека.

В разных городах 10-11 декабря прошли встречи по случаю награждения председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого Нобелевской премией мира. Торжественная церемония совпала с Днем прав человека. Именно в этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Белорусы в разных странах организовали трансляции вручения Нобелевской премии мира, выходили на митинги в поддержку белорусских политзаключенных, собирались на совместные беседы, где обсуждали ситуацию с правами человека в Беларуси, а соратники Алеся делились воспоминаниями о нем.

Совместный просмотр онлайн-трансляции вручения Нобелевской премии мира прошел в Вильнюсе — в Центре белорусской культуры (Белорусском доме). А после просмотра присутствующие поделились своими воспоминаниями от знакомства с Алесем Беляцким и видением его деятельности.

Людвика Кардис, директор Белорусского музея имени Ивана Луцкевича в Вильнюсе:

- Отчетливо помню 1989 год, второй сейм молодежных сообществ в Вильнюсе. И Алесь подошел ко мне и спросил: «Как ты относишься к возрождению белорусского костела в Вильнюсе?» Я говорю: «Положительно». И он сказал: «Пойдем2. И я очень четко помню, как мы шли в старый город в сторону костела Святого Николая, и все время говорили с ним. И фактически это был толчок к возрождению белорусского костела в Вильнюсе. Алесь — не только правозащитник, но и христианин.

Когда Алесь после первой своей отсидки приехал в Вильнюс, мы встретились с ним и тоже говорили про музей. Сразу пошли в мэрию и говорили о судьбе музея в Вильнюсе.

Я помню последнюю нашу встречу: мы подошли к этому зданию, на улице Виленской, 20 — и Алесь сразу высказал свое видение, как должен работать музей. Он говорил, что музей должен быть обязательно.

Белорусы Люблина вышли, чтобы напомнить о важности прав человека и поддержать политзаключенных правозащитников.

- Настал наш черед защитить тех, кто десятилетиями боролся за права человека в Беларуси. В ситуации, когда самые выдающиеся правозащитники страны находятся за решеткой, мы должны стать их голосом. Мы должны рассказывать о нарушениях, поддерживать политзаключенных, рассказывать их истории и продолжать их дело, — заявляют белорусы.

На встрече в Хабе белорусские и польские правозащитники обсудили ситуацию с правами человека в Беларуси и возможные общие действия для ее улучшения.

Алесь Лозка, председатель «Таварыства беларускай школы», поделился воспоминаниями о своем соратнике Алесе Беляцком и вспомнил интересный случай из его жизни:

- Алесь всегда был человеком неутомимым, активным, неравнодушным к несправедливости. Он один из первых начал открывать в Беларуси неформальные общественные организации. Еще задолго до основания «Вясны» основал организацию молодых литераторов «Тутэйшыя», в которой я тоже участвовал.

Вспоминается интересный случай. Алесь принимал активное участие в деятельности БНФ. На одну из встреч организации в Красном костеле пришел сотрудник КГБ по фамилии Музук и начал мешать проведению мероприятия. Алесь на той встрече с другими парнями следил за порядком и имел соответствующую повязку на рукаве. В ситуацию вмешался даже Василь Быков, который тоже там присутствовал. Алесь Беляцкий решил действовать решительно: вместе с ребятами они взяли комитетчика под руки и спокойно вывели на улицу.

В Кракове на центральной площади во время белорусско-украинской акции было выступление в поддержку Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого:

- Мы гордимся выдающимся соотечественником и желаем ему и всем политзаключенным скорее оказаться на свободы. Жыве Беларусь! Свободу Алесю Беляцкому! Свободу Вясне! Свободу всем политзаключенным! — говорят белорусы Кракова.

11 декабря белорусы Варшавы провели митинг у памятника Николаю Копернику по случаю Дня прав человека и награждения Алеся Беляцкого Нобелевской премией мира.

Евгений, один из участников встречи, начал свое выступление следующими словами:

- Когда меня задерживали, я вовсю кричал: сообщите «Вясне» мое имя и фамилию.

После торжественной церемонии награждения лауреатов Нобелевской премией мира в Осло состоялось традиционное факельное шествие в знак поддержки и солидарности со всеми правозащитниками.

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