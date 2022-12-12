«Ник и Майк: Кажется, мы накануне грандиозного шухера 12.12.2022, 16:41

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Хунта вошла в финальную стадию своего существования.

Ситуация в экономике настолько «прекрасна», что хунта уже не скрывает отрицательные гарантии для инвесторов. Сегодня на совещании местные «власти» фактически получили указание грабить иностранных инвесторов, которые по неосторожности вложили деньги в экономику Беларуси, которую хунта считает просто своим карманом, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Похоже, первый прецедент был с «Макдональдсом», которым негласно управляет приближенный к Лукашенко олигарх Олексин. Есть у тебя «Сябры» - сможешь и сетью быстрого питания руководить.

Забрать и поделить - это девиз той стадии, которая называется «кажется, мы накануне грандиозного шухера».

Лейтмотив один - денег нет, а жить нужно здесь и сейчас.

Такие события как открытый передел собственности, заочные суды - это признаки того, что хунта, которая по сути является типичной мафиозной структурой, заходит в финальную стадию своего существования. Когда можно не стесняться уже ничего.

Даже Нобелевскому лауреату отказано в праве хотя бы виртуально присутствовать на церемонии, чего не позволяли себе более людоедские режимы.

Пришла зима, а с ней война. Берегите себя.

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