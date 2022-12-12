В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки 2 12.12.2022, 17:07

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Как они выглядят.

После оккупации Мариуполь стал военно-логистическим хабом россиян. Там постоянно фиксируют передвижение военной техники. Но на этот раз на технике заметили новые символы - «V» в квадрате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

«Фиксируем очередное движение военной техники. 17 грузовиков из БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники», - написал Андрющенко.

По его словам, установлено использование новых отметок. Что они означают неизвестно.

«Теперь - «V» в квадрате на движущейся на Розовку технике. Простая «V» хранится на технике, движущейся по Донецкому направлению», - добавил советник мэра.

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