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В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки

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  • 12.12.2022, 17:07
  • 10,032
В Мариуполе на технике россиян заметили новые отметки

Как они выглядят.

После оккупации Мариуполь стал военно-логистическим хабом россиян. Там постоянно фиксируют передвижение военной техники. Но на этот раз на технике заметили новые символы - «V» в квадрате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

«Фиксируем очередное движение военной техники. 17 грузовиков из БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки. Снова ожило Запорожское направление в перемещении техники», - написал Андрющенко.

По его словам, установлено использование новых отметок. Что они означают неизвестно.

«Теперь - «V» в квадрате на движущейся на Розовку технике. Простая «V» хранится на технике, движущейся по Донецкому направлению», - добавил советник мэра.

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