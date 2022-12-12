Минчанин: Бетонный кусок отвалился от моста и упал прямо на крышу моей машины 12.12.2022, 17:26

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В Минске разрушается еще один путепровод.

После громкой истории с путепроводом на Немиге в столице очень плотно взялись за мосты, проводили даже специальную внеплановую проверку. Тогда, в апреле этого года, «обследовали все мостовые сооружения Минска и ничего нового не выявили, все работы — плановые». Сложно сказать, входил ли путепровод на пересечении столичных пр. Независимости и ул. Шафарнянской в список плановых работ, но Евгений недоволен его состоянием: на его Mazda3 упал кусок бетона.

«Все случилось в минувшую субботу, — рассказал «Онлайнеру» мужчина. — Я подъехал к перекрестку, остановился в ожидании, когда загорится стрелка на поворот. В этот момент услышал и почувствовал удар по крыше. Вышел — оказалось, куски бетона. Он отвалился от балки моста. Это не штукатурка (заявляю как профессиональный строитель), это именно бетон несущей балки, защитный слой арматуры. Последняя оголилась после того, как откололся кусок бетона».

«Вызвал ГАИ, но приехала милиция, так как это не ДТП (машина не находилась в движении), — описал развитие событий автомобилист. — Каско у меня нет, есть только «автогражданка». Сегодня заехал в «Горавтомост», чтобы уточнить вопрос страховки самого путепровода. Там не получил вразумительного ответа. Скорее всего, придется действовать через суд. Вот так следишь за машиной, чтобы ни царапины (свою Mazda3 2012 года ни разу не перекрашивал), а в итоге прилетело сверху. Теперь вынужден тратить время, деньги и нервы».

Строитель озвучил мнение о причинах произошедшего: «На снимках видна труба ливневой канализации, по ней проходит слив воды с поверхности моста. Похоже, он плохо изолирован, и часть воды течет мимо трубы в тело бетона. За счет воды и температурных изменений в течение нескольких лет бетон может разрушиться».

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