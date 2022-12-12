Командир подразделения РФ ликвидирован точным ударом беспилотника

Командир подразделения РФ ликвидирован точным ударом беспилотника1
- 12.12.2022, 17:27
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Видеофакт.
На Луганщине в районе временно оккупированного Алчевска группа военных, которая называет себя «Третья сила», с помощью беспилотника точечно уничтожила одного из командиров оккупационных подразделений.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующее видео.
На видео можно увидеть, что одиночному оккупанту, который движется по тропе в заснеженной местности, с беспилотника точно сбрасывают взрывное устройство.
Когда именно было снято это видео и к какому подразделению принадлежал оккупант, не уточняется.