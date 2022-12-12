закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командир подразделения РФ ликвидирован точным ударом беспилотника

1
  • 12.12.2022, 17:27
  • 3,802
Командир подразделения РФ ликвидирован точным ударом беспилотника

Видеофакт.

На Луганщине в районе временно оккупированного Алчевска группа военных, которая называет себя «Третья сила», с помощью беспилотника точечно уничтожила одного из командиров оккупационных подразделений.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующее видео.

На видео можно увидеть, что одиночному оккупанту, который движется по тропе в заснеженной местности, с беспилотника точно сбрасывают взрывное устройство.

Когда именно было снято это видео и к какому подразделению принадлежал оккупант, не уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов