Прерванная традиция Кремля Telegram-канал «Занимательная конспирология»

12.12.2022, 17:54

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Какие выводы сделают россияне?

Кремль прерывает традицию. В декабре 2022 года не будет большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин изыщет другие форматы пообщаться с прессой. Обойдемся без восторженных женщин из районных газет, которые интересными плакатами и одеждой борются за внимание Путина, пиарщиков Вятского кваса и нескольких действительно важных вопросов, которые весомей, чем ответы.

А что за другие форматы? Это просто: возьмут корреспондентов государственных информационных агентств и телеканалов, добавят туда газету Известия и Комсомольскую правду. Вот вам и общение с прессой. Мышь не проскочит. Даже намека на неудобный вопрос не будет. Только свои и только с заранее подготовленными речами.

А то задаст опять ВВС или еще кто-то из иностранцев гадкий вопрос и поди потом гадай, какие выводы из него сделают россияне. Не усомнятся ли в том, что войну с нами начал коллективный Запад, не задумают ли о том, кто на самом деле совершал военные преступления. Вот и не будет повода сомневаться в руководящей и направляющей линии российской пропаганды.

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