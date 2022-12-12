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Как в Беларуси за год изменилась цена на мандарины?

  • 12.12.2022, 18:00
Как в Беларуси за год изменилась цена на мандарины?

Обзор цен.

Мандарины продают в магазинах и рынках круглый год. Но с приходом зимы их покупают чаще. Как изменилась цена на один из главных символов наступающего Нового года.

«Медиа-Полесье» решил сравнить цены в сетевых магазинах — «Санта» на проспекте Жолтовского и «Евроопт» на Партизанской, магазине местной сети «44 меридиан», рынке по улице Звездной в Пинске и рынке в Лунинце.

Сколько стоят мандарины?

Например, клементины в «Евроопте» были на скидке по 3,99 рубля за килограмм.

В «Санте» кило мандаринов стоит на рубль дороже – 4,99 рубля.

В «44 меридиане» можно купить и уже расфасованные мандарины, и на развес. Стоят мандарины по 5,09 рублей.

На рынке по улице Звездной цены за килограмм начинаются от 5,50 рублей. Самые дорогие продают по 8,0 рублей.

На рынке в Лунинце цены на мандарины варьируются от 5,50 до 6,0 рублей.

В прошлом году цены были ниже. Так самые «доступные» по стоимости продавали в «44 меридиане» по 3,40 рубля за кило. В «Евроопте» цена осталась прошлогодней, но мандарины были с 20% скидкой. Самые дорогие были в «Хлебосолье»: стоимость — 5,19 рублей за кило.

Получается, что за год цена на мандарины выросла, как минимум, на 50 копеек. Разница в стоимости между «самыми дорогими» и вовсе составляет 2,81 рубля.

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