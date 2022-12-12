Назван неожиданный эффект отказа от кофе на неделю 12.12.2022, 18:29

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Врачи советуют устраивать недельный отдых от напитка каждый месяц.

Если вы очень любите этот бодрящий напиток, вовсе необязательно отказываться от него навсегда. Попробуйте исключить его из своей жизни хотя бы на 7 дней — и результат вас удивит, пишет Al Arabiya.

Нет ничего плохого в привычке начинать свое утро с кофе. Врачи давно говорят о множестве полезных свойств этого напитка. Он действительно бодрит и помогает нашей эндокринной системе высвобождать нейромедиатор глутамат. Благодаря этому кофе помогает лучше учиться и благотворно влияет на нашу способность запоминать новое.

Кроме того, две кружки кофе в день, как выяснили ученые, снижают риск преждевременной смерти. Этот напиток также снижает риск развития рака на 20 %, сахарного диабета и болезни Паркинсона — на 30 %.

Так что для кофеманов есть хорошие новости: нет причин отказываться от кофе навсегда, если у вас нет серьезных противопоказаний. Однако определенно есть повод дать своему организму от этого напитка отдохнуть неделю.

Кому кофе категорически нельзя:

Люди с синдромом раздраженного кишечника;

Страдающие глаукомой;

Люди с гиперактивным мочевым пузырем;

Люди с больным сердцем;

Беременные и кормящие;

Люди с нарушениями сна;

Страдающие эпилепсией;

Люди с изжогой;

Дети младше 12 лет.

Кофе нельзя пить в слишком больших количествах по множеству причин, одна из главных заключается в том, что отвечающий за сонливость нейромедиатор аденозин имеет свойство копиться в теле человека, делая его все более уставшим и сонным.

Есть исследование, которое показало: привычка регулярно пить кофе помогает быстрее ездить на велосипеде в первые 15 дней, однако потом эффект от напитка начинает пропадать.

Нормальная работа аденозиновых рецепторов способна восстановиться уже через неделю после отказа от кофеина. Поэтому врачи советуют устраивать недельный отдых от кофе каждый месяц. Когда вы вернетесь к любимому напитку, он снова будет вас бодрить.

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