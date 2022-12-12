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«Хочу, чтобы ее увидел мир»

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  • 12.12.2022, 18:55
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«Хочу, чтобы ее увидел мир»

Бывший политзаключенный вывез тюремную форму с желтыми бирками в Польшу.

В ноябре 2022 года бывший политзаключенный Виктор Пархимчик с семьёй выехал в Польшу. Спустя месяц он показал MOST зэковскую форму из колонии, которую ему удалось вывезти из Беларуси.

Виктор Пархимчик — бывший политзаключённый. До 2021 года он работал программистом, но был задержан за акцию протеста против силовиков Лукашенко — раскидывал саморезы на дорогу. Как политзаключённый он побывал во всех местах лишения свободы в Беларуси: тюрьма, «химия», колония и т.д.

Виктор был осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — «химию». Спустя год его перевели в шкловскую колонию. Виктор полностью отбыл срок и 14 сентября 2022 года вышел на свободу.

Спустя два месяца белoрус с женой и детьми выехал в Польшу и уже за границей он получил свою зэковскую форму.

— Я специально её сохранил и отправил посылкой в Польшу. Хочу показать образ белорусского политзаключенного. Хочу, чтобы эту форму увидел мир, — рассказал Виктор.

Вместе с формой Виктору удалось вынести из колонии и желтые бирки, которыми обозначают политзаключенных в колониях.

— Бирку я зашил в подошве. Так и вынес её. Важно показать, как политзаключённых в белорусских колониях помечают жёлтыми бирками. Это, как в период Второй мировой войны немцы помечали евреев жёлтыми звёздами Давида. У политзаключённого в местах лишения свободы меньше прав, чем у убийц и насильников. Такая реальность в Беларуси, — добавил Виктор.

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