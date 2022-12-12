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Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1

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  • 12.12.2022, 19:06
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Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1

Об этом заявил министр обороны Франции.

Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Ouest-France.

«Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale», - заявил Лекорню.

Гаубица была представлена в 1979 году и производилась компанией GIAT. Предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, имеет полуавтоматическое заряжание.

Он также отметил, что правительство Франции передало Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения и медоборудование), а также боеприпасы разных калибров.

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