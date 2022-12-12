Американка получила диплом спустя 71 год после поступления в колледж 4 12.12.2022, 19:09

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Джойс Дефо

Джойс Дефо получила диплом в 90 лет.

Джойс Дефо из США получила диплом об окончании вуза в 90 лет — через 71 год после поступления. Она начала учиться в Университете Северного Иллинойса в 1951-м и хотела получить высшее образование в сфере домашнего хозяйства, передает CNN.

Планы изменились, когда девушка встретила в церкви своего будущего мужа и влюбилась в него. Она бросила университет, стала женой и родила троих детей. Однако в 1955-м супруг Джойс скончался.

Через несколько лет Дефо вышла замуж еще раз. В этом браке появились шестеро детей, в том числе две пары близнецов. Джойс было не до учебы, но она сожалела, что так и не смогла получить диплом.

В 2019-м друзья уговорили Джойс закончить университет. Дети научили ее пользоваться компьютером, чтобы она могла посещать занятия удаленно из дома престарелых. Во время сессий женщину поддерживали преподаватели и родственники — у Дефо 17 внуков и 24 правнука.

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