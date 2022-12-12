Мировой лидер по чипам сворачивается в Минске из-за санкций 6 12.12.2022, 19:12

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Сотрудников релоцируют.

В Минске могут закрыть офис южнокорейской компании SK Hynix, которая входит в топ-3 мировых производителей полупроводников и топ-5 производителей оперативной памяти, пишет devby.io.

Работа компании ограничена из-за санкций, команду релоцируют в Польшу. Тех, кто откажется от переезда, могут уволить. Об этом devby.io на условиях анонимности рассказали несколько сотрудников SK hynix memory solutions Eastern Europe (до 2018 года — Softeq Flash Solutions). Компания не комментирует.

До войны в Украине в минском офисе SK Hynix работало более 200 человек. Численность команды, которая сейчас находится в Беларуси, неизвестна.

— С лета в Польшу релоцировались около 100 человек. Часть сотрудников ушла в другие компании, хотя текучки SK Hynix раньше никогда не было, так как условия в Беларуси по зарплате были выше рынка. Некоторые устали от отсутствия крутых проектов. Из-за санкций со стороны США и Южной Кореи у нас полностью отсутствовала коммуникация и доступ к ресурсам и серверам, расположенным не в Минске. Даже лицензии на разные IDE и тулы нельзя было приобретать для минского офиса. Кто-то ушел из-за неопределенности, — рассказали сотрудники.

Изначально предполагалось, что оставшиеся специалисты будут работать на внутренних проектах. Потом, по словам собеседников, концепция изменилась. Компания сообщила, что тех, кто откажется релоцироваться в Польшу без уважительной причины (не решенные вопросы с военкоматом, болезнь, не дали визу и т. д), уволят, либо таким специалистам ухудшат условия — снизят зарплату, обяжут ходить в офис. Решение нужно было принять до конца ноября.

— В 2023 году минский офис собираются закрыть. Пока он работает, но арендные площади сократили. В штате есть инженеры, правда, они не работают над хорошими и свежими проектами. Осталась примерно половина команды, новых специалистов не нанимают, — сообщил собеседник.

Куда предлагают переезжать и на каких условиях?

Еще весной компания озвучила сотрудникам планы по релокации в Гданьск и трудоустройству в другую компанию — Solidigm. Это дочерняя структура SK Hynix, которая была создана в результате сделки с Intel.

Осенью 2020 года SK Hynix договорилась о покупке бизнеса Intel по производству чипов памяти NAND. Сумма сделки — 9 миллиардов долларов. В январе 2021 года завершилась первая фаза продажи (заключительный этап сделки пройдет в марте 2025 года). Тогда же SK Hynix анонсировала запуск дочернего подразделения Solidigm.

В сентябре этого года Solidigm открыла первый в Польше операционный центр в Гданьске. До конца этого года компания планировала открытие в Гданьске офиса в Alpha Airport City.

Но, по словам сотрудников, точные сроки пока не известны.

— Обещали офис с нового года, но в последнее время никакой уточняющей информации на этот счет не было. Была информация, что в офисе не всем польским специалистам хватит места, не говоря уже про релокантов. Пока работаем удаленно. Работы значительно прибавилось, а сотрудников нет.

Будет ли дальше расти польский офис за счет новых релокантов из Беларуси, неизвестно. Многие специалисты SK Hynix отказались переезжать в Польшу в том числе из-за условий релокации.

По поводу релокейт-программы мнения сотрудников разделились.

«Досрочно увольняешься — возвращаешь затраты на релокейт»

Стоимость релокации одного сотрудника оценивается в сумму до 35 тысяч долларов (цифру озвучили три спикера). Входят:

4 тысячи долларов — релокейт-бонус;

10 тысяч долларов — на перевозку вещей;

стоимость услуги по поиску постоянной квартиры (до 4 дней работы риэлтора);

стоимость аренды временного жилья до 60 дней;

помощь в подаче налоговой декларации за 2022 год.

— На руки ты получаешь 14 тысяч долларов (бонус+деньги на перевозку вещей). Остальные услуги выполняют подрядчики. Контролирует весь процесс и оплачивает работу подрядчиков компания, специально нанятая SK Hynix. Хотя вопросы все равно возникают. Например, один из коллег, с его слов, израсходовал 4 дня риэлтора, и ему предложили продлить эту услугу за 850 евро в сутки. Но это очень дорого. Если сотрудник отработал меньше двух лет (730 дней) и решил уволиться, то ему придется возместить все затраты на переезд вместе с налогами, которая компания заплатит в процессе релокации. Сумма возмещения будет рассчитываться с учетом отработанного времени. Чем больше дней отработал, тем меньше придется возвращать. По факту отказаться от услуги по релокации нельзя. В контракте прописано, что нас релоцирует такая-то компания и при досрочном увольнении именно ей нужно будет все выплатить. (Один из собеседников утверждает, что от бонусов можно отказаться — Прим. ред.), — поделился один из собеседников.

— Компания помогла с визами, оформлением, налоговым сопровождением и поиском жилья в Польше. Предложила хороший релокационный пакет. Зарплату в среднем подняли на 10−15% по сравнению с минской. Правда, из-за налогов чистыми на руки выходит меньше, но за счет разных бонусов эти потери компенсируются. Можно считать, что в деньгах ничего не потерял, — рассказал другой сотрудник.

— Польскую зарплату нам рассчитывали исходя из белоруской зарплаты, увеличенной на 10 или 15% (в зависимости от должности), и курса злотого к доллару. Почти все переезжали с августа по ноябрь, тогда курс злотого доходил до 5. Но по факту зарплату рассчитали по менее выгодному курсу. С учетом высоких налогов (32%) зарплата в Польше по сравнению с Беларусью уменьшилась. Компания попыталась это компенсировать за счет sign in бонуса, но он все равно не перекрывает падение зарплаты, — рассказал еще один собеседник Devby.io.

Devby.io обратился за комментариями в компанию, а также к CEO минского офиса, но ответов не получил.

Холдинг SK hynix входит в топ-3 мировых производителей полупроводников и специализируется на производстве решений на основе полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND Flash, а также КМОП-сенсоров.

Белорусское подразделение SK Hynix было открыто в 2014 году. Компания занимается разработкой встроенного программного обеспечения и верификацией контроллеров твердотельных накопителей (SSD) и накопителей мобильных устройств. Решения используются в продуктах мировых компаний и лидеров индустрии. CEO компании Наталья Рыженкова — супруга Максима Рыженкова, первого замглавы администрации Лукашенко.

В начале марта стало известно, что США введет ограничения на импорт технологий в Беларусь. Ранее такие ограничения были введены в отношении России из-за войны в Украине. По санкции попали микроэлектроника, сенсоры, лазеры, навигационные системы, а также телеком-оборудование. Предполагалось, что ограничения коснутся продуктов, сделанных не только в США, но и тех, что произведены в других странах с участием американских технологий.

Вслед за США ЕС также в начале марта ввел новые ограничения на импорт технологий в Беларусь. Под санкциями оказались передовые технологии, включая компьютеры, электронику, телекоммуникационное оборудование, датчики и лазеры.

В конце марта Южная Корея также ввела ограничения на экспорт в Беларусь и Россию 57 нестратегических товаров и технологий в Россию. Под санкции попали, в частности, полупроводники и компьютерная техника. Корейские компании, заинтересованные в экспорте товаров из списка, должны проходить отдельную процедуру согласования.

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