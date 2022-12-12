закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мировой лидер по чипам сворачивается в Минске из-за санкций

6
  • 12.12.2022, 19:12
  • 6,282
Мировой лидер по чипам сворачивается в Минске из-за санкций

Сотрудников релоцируют.

В Минске могут закрыть офис южнокорейской компании SK Hynix, которая входит в топ-3 мировых производителей полупроводников и топ-5 производителей оперативной памяти, пишет devby.io.

Работа компании ограничена из-за санкций, команду релоцируют в Польшу. Тех, кто откажется от переезда, могут уволить. Об этом devby.io на условиях анонимности рассказали несколько сотрудников SK hynix memory solutions Eastern Europe (до 2018 года — Softeq Flash Solutions). Компания не комментирует.

До войны в Украине в минском офисе SK Hynix работало более 200 человек. Численность команды, которая сейчас находится в Беларуси, неизвестна.

— С лета в Польшу релоцировались около 100 человек. Часть сотрудников ушла в другие компании, хотя текучки SK Hynix раньше никогда не было, так как условия в Беларуси по зарплате были выше рынка. Некоторые устали от отсутствия крутых проектов. Из-за санкций со стороны США и Южной Кореи у нас полностью отсутствовала коммуникация и доступ к ресурсам и серверам, расположенным не в Минске. Даже лицензии на разные IDE и тулы нельзя было приобретать для минского офиса. Кто-то ушел из-за неопределенности, — рассказали сотрудники.

Изначально предполагалось, что оставшиеся специалисты будут работать на внутренних проектах. Потом, по словам собеседников, концепция изменилась. Компания сообщила, что тех, кто откажется релоцироваться в Польшу без уважительной причины (не решенные вопросы с военкоматом, болезнь, не дали визу и т. д), уволят, либо таким специалистам ухудшат условия — снизят зарплату, обяжут ходить в офис. Решение нужно было принять до конца ноября.

— В 2023 году минский офис собираются закрыть. Пока он работает, но арендные площади сократили. В штате есть инженеры, правда, они не работают над хорошими и свежими проектами. Осталась примерно половина команды, новых специалистов не нанимают, — сообщил собеседник.

Куда предлагают переезжать и на каких условиях?

Еще весной компания озвучила сотрудникам планы по релокации в Гданьск и трудоустройству в другую компанию — Solidigm. Это дочерняя структура SK Hynix, которая была создана в результате сделки с Intel.

Осенью 2020 года SK Hynix договорилась о покупке бизнеса Intel по производству чипов памяти NAND. Сумма сделки — 9 миллиардов долларов. В январе 2021 года завершилась первая фаза продажи (заключительный этап сделки пройдет в марте 2025 года). Тогда же SK Hynix анонсировала запуск дочернего подразделения Solidigm.

В сентябре этого года Solidigm открыла первый в Польше операционный центр в Гданьске. До конца этого года компания планировала открытие в Гданьске офиса в Alpha Airport City.

Но, по словам сотрудников, точные сроки пока не известны.

— Обещали офис с нового года, но в последнее время никакой уточняющей информации на этот счет не было. Была информация, что в офисе не всем польским специалистам хватит места, не говоря уже про релокантов. Пока работаем удаленно. Работы значительно прибавилось, а сотрудников нет.

Будет ли дальше расти польский офис за счет новых релокантов из Беларуси, неизвестно. Многие специалисты SK Hynix отказались переезжать в Польшу в том числе из-за условий релокации.

По поводу релокейт-программы мнения сотрудников разделились.

«Досрочно увольняешься — возвращаешь затраты на релокейт»

Стоимость релокации одного сотрудника оценивается в сумму до 35 тысяч долларов (цифру озвучили три спикера). Входят:

4 тысячи долларов — релокейт-бонус;

10 тысяч долларов — на перевозку вещей;

стоимость услуги по поиску постоянной квартиры (до 4 дней работы риэлтора);

стоимость аренды временного жилья до 60 дней;

помощь в подаче налоговой декларации за 2022 год.

— На руки ты получаешь 14 тысяч долларов (бонус+деньги на перевозку вещей). Остальные услуги выполняют подрядчики. Контролирует весь процесс и оплачивает работу подрядчиков компания, специально нанятая SK Hynix. Хотя вопросы все равно возникают. Например, один из коллег, с его слов, израсходовал 4 дня риэлтора, и ему предложили продлить эту услугу за 850 евро в сутки. Но это очень дорого. Если сотрудник отработал меньше двух лет (730 дней) и решил уволиться, то ему придется возместить все затраты на переезд вместе с налогами, которая компания заплатит в процессе релокации. Сумма возмещения будет рассчитываться с учетом отработанного времени. Чем больше дней отработал, тем меньше придется возвращать. По факту отказаться от услуги по релокации нельзя. В контракте прописано, что нас релоцирует такая-то компания и при досрочном увольнении именно ей нужно будет все выплатить. (Один из собеседников утверждает, что от бонусов можно отказаться — Прим. ред.), — поделился один из собеседников.

— Компания помогла с визами, оформлением, налоговым сопровождением и поиском жилья в Польше. Предложила хороший релокационный пакет. Зарплату в среднем подняли на 10−15% по сравнению с минской. Правда, из-за налогов чистыми на руки выходит меньше, но за счет разных бонусов эти потери компенсируются. Можно считать, что в деньгах ничего не потерял, — рассказал другой сотрудник.

— Польскую зарплату нам рассчитывали исходя из белоруской зарплаты, увеличенной на 10 или 15% (в зависимости от должности), и курса злотого к доллару. Почти все переезжали с августа по ноябрь, тогда курс злотого доходил до 5. Но по факту зарплату рассчитали по менее выгодному курсу. С учетом высоких налогов (32%) зарплата в Польше по сравнению с Беларусью уменьшилась. Компания попыталась это компенсировать за счет sign in бонуса, но он все равно не перекрывает падение зарплаты, — рассказал еще один собеседник Devby.io.

Devby.io обратился за комментариями в компанию, а также к CEO минского офиса, но ответов не получил.

Холдинг SK hynix входит в топ-3 мировых производителей полупроводников и специализируется на производстве решений на основе полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND Flash, а также КМОП-сенсоров.

Белорусское подразделение SK Hynix было открыто в 2014 году. Компания занимается разработкой встроенного программного обеспечения и верификацией контроллеров твердотельных накопителей (SSD) и накопителей мобильных устройств. Решения используются в продуктах мировых компаний и лидеров индустрии. CEO компании Наталья Рыженкова — супруга Максима Рыженкова, первого замглавы администрации Лукашенко.

В начале марта стало известно, что США введет ограничения на импорт технологий в Беларусь. Ранее такие ограничения были введены в отношении России из-за войны в Украине. По санкции попали микроэлектроника, сенсоры, лазеры, навигационные системы, а также телеком-оборудование. Предполагалось, что ограничения коснутся продуктов, сделанных не только в США, но и тех, что произведены в других странах с участием американских технологий.

Вслед за США ЕС также в начале марта ввел новые ограничения на импорт технологий в Беларусь. Под санкциями оказались передовые технологии, включая компьютеры, электронику, телекоммуникационное оборудование, датчики и лазеры.

В конце марта Южная Корея также ввела ограничения на экспорт в Беларусь и Россию 57 нестратегических товаров и технологий в Россию. Под санкции попали, в частности, полупроводники и компьютерная техника. Корейские компании, заинтересованные в экспорте товаров из списка, должны проходить отдельную процедуру согласования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов