Для предпринимателей вырастут страховые взносы в ФСЗН 12.12.2022, 19:31

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С 2023 года.

Для предпринимателей с 2023 года повысят минимальный страховой взнос в ФСЗН. Это связано с тем, что со следующего года повысят размер минимальной зарплаты, передает «Зеркало».

Индивидуальные предприниматели сейчас сами определяют, с какой суммы уплачивают уплачивать страховые взносы. Главное требование — сумма не должна быть ниже минимальной зарплаты. Размер взноса составляет 35% от минималки (29% идет на пенсии, остальные 6% — на соцстрахование).

К примеру, в сентябре этого года минимальная зарплата была на уровне 482 рубля 29 копеек, а за октябрь ее проиндексировали до 483 рублей 17 копеек. Платежи в ФСЗН за эти месяцы составят 168,8 рубля и 169,11 рубля соответственно.

С 1 января 2023 года минималку повысят до 554 рубля. Минимальный месячный взнос ИП в ФСЗН вырастет до 193,9 рубля. За 12 месяцев выйдет 2 326,8 рубля. Если минималку проиндексируют, то также вырастет и сумма минимального страхового взноса.

Сегодня ИП должны заплатить в бюджет ФСЗН взносы за 12 месяцев, но только за период фактического осуществления деятельности с получением дохода. Проще говоря, за то время, что они не работали, взносы можно не платить.

Можно ли платить больше, чем минимальная планка по взносам

Те ИП, которые озадачены размером своей будущей пенсии, могут платить взносы больше 35% минималки как сейчас, так и после принятия изменений. Сумму, с которой делать взносы, они определяют самостоятельно в зависимости от своей выручки. Однако большинство ИП — около 95% — делают отчисления в ФСЗН по нижней планке.

Какое новшество введут для ИП по взносам в ФСЗН в 2023 году

Трудоустроенные индивидуальные предприниматели с 2023 года будут обязаны платить обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

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