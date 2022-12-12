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Почти 40% российских работников заявили о желании эмигрировать

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  • 12.12.2022, 19:38
Почти 40% российских работников заявили о желании эмигрировать

Больше всего работников привлекают страны ЕС.

Переехать из России хотят 37% граждан трудоспособного возраста, следует из опроса, проведенного сервисом HeadHunter, передает The Moscow Times.

24% работников и соискателей изъявили желание сменить место жительства внутри страны на другой регион или город. 29% планируют оставить все, как есть. 10% признались, что уже переехали.

Желание эмигрировать сильнее у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (45%). Мужчины хотят этого чаще женщин (39% против 34%). В основном релокацию за рубеж предпочитают менеджеры высшего звена (56%), специалисты по маркетингу и рекламе (52%) и айтишники (47%). Наименьшее количество желающих покинуть Россию среди занятых в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеров и юристов (по 26%), HR-менеджеров (25%).

Больше всего работников привлекают страны ЕС: в качестве нового места жительства их рассматривают 64% опрошенных. 43% хотели бы переехать в США или Канаду, 40% — в страны Азии. Каждый третий (33%) готов искать пристанища в СНГ, 22% — в ОАЭ или Саудовской Аравии. В этом пункте опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

39% из желающих сменить место жительства внутри страны хотели бы переехать в Центральный федеральный округ (центр — Москва), 25% — Южный ФО (центр — Ростов-на-Дону), 13% — Северо-Западный ФО (центр — Петербург).

По данным HeadHunter, самой распространенной мотивацией к переезду являются низкие зарплаты (40%) и нехватка компаний, в которых хотелось бы работать (29%). В пятерку причин также входят плохая экология и некомфортный климат — 25%, неблагоприятная городская среда (слабо развитая инфраструктура, отсутствие досуга, высокий уровень преступности и прочее) — 19%, а также невозможность найти работу по профессии — 17%.

Глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова сказала «Ведомостям», что «в условиях демографической ямы и дефицита кадров в целом ряде профессий» тенденция будет усиливаться, и большое число желающих сменить регион грозит «дальнейшим дисбалансом в распределении трудовых ресурсов».

Директор по развитию бизнеса кадровой компании UNITY Юлия Молодницкая отмечает нехватку кадров в разных отраслях и на разных позициях. Например, банковская сфера столкнулась с дефицитом линейных сотрудников: специалистов колл-центров и менеджеров по продажам кредитов. Также не хватает также работников в сферах образования и здравоохранения.

«Отток специалистов из регионов в центры — многолетняя тенденция. Кандидаты переезжают в центр ради зарплат выше, чем в их родном городе, и карьерных перспектив. Сейчас потоки внутренней миграции восстановились после пандемии. При этом стимулировать специалистов возвращаться в регионы сложно», — подчеркивает Молодницкая.

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