Карточки некоторых банков могут работать с перебоями ночью со вторника на среду 1 12.12.2022, 19:54

Перебои возможны с 2.00 до 6.30.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь со вторника на среду, 14 декабря, — с 2.00 до 6.30. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщают банки, которые обслуживаются в этом центре.

«Будут проводиться технологические работы по модернизации комплексов ACS 3D-Secure 2.0 и БЕЛКАРТ „Интернет-пароль“. В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет», — сообщает «БТА Банк». Эту информацию на своих сайтах также разместили в том числе «Цептербанк» и «Беларусбанк».

«Комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени в указанные периоды времени будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов будет производиться без ограничений», — уточняет «Сбер Банк (Беларусь)».

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».

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