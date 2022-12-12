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«Увидели второй поезд и такие: «Да ладно»

  • 12.12.2022, 20:12
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«Увидели второй поезд и такие: «Да ладно»

Белорусы рассказали, как по железке добирались в воскресенье в Минск.

В воскресенье, 11 декабря, дизель-поезд Pesa, который в 15.53 выехал из Витебска в Минск, в столицу так и не приехал. Вместо него примерно в 00.30 в пункт назначения пассажиров доставил обычный дизель. Это, как оказалось, не единственный состав, который сломался в снежный выходной. По словам читательницы «Зеркало», ЧП случилось и с поездом, который в 15.33 отправился из Могилева в Минск. В пункт назначения пассажиров также доставил обычный дизель.

«Мы вышли, и тут нам подгоняют замороженный дизель, и мы такие: „Да ладно!“»

— В 15.33 мы выехали из Могилева и должны были прибыть в Минск в 18.17. Поезд был очень удобный и теплый, — рассказывает читательница. — Минут через десять, после того как мы отъехали от станции, состав подпрыгнул и раздалось «бах». Мы остановились. Сразу подумали, что, возможно, кого-то переехали. Машинисты выбежали на улицу, а когда вернулись, сказали: «Подушка». Я написала отцу, а он предположил, что сломалась подушка амортизатора и вагон «сел».

По словам женщины, минут десять они постояли и поехали обратно в Могилев.

— Поезд дотянул нас до вокзала. Там нам сказали: «Выходите, вас заберет другой состав». Мы вышли, и тут нам подгоняют замороженный дизель, и мы такие: «Да ладно!», — не скрывает эмоций собеседница. — Рассказывали, проводница предлагала тем, кто не желает ехать в таких условиях, вернуться на вокзал и сдать билет. Вышли лишь несколько человек. Остальные остались, потому что в вечер воскресенья другим способом доехать в Минск, считай, нереально. Билеты на те же маршрутки уже распроданы. В вагонах люди бодрили друг друга, и кто-то шутил: «Рассадка согласно проданным билетам». Минут 15 все устраивались.

Команда, которая обслуживала дизель, старалась сделать дорогу пассажиров максимально комфортной, говорит женщина. Где-то через час в вагонах натопили, и «ехать стало значительно удобнее». Пассажирам продавали колу, вафли и другие перекусы. Места тоже хватило всем. Некоторые даже смогли прилечь. Единственный неприятный момент был с туалетом: он был один на весь поезд.

— Всем, у кого были бумажные билеты, проводницы поставили на квитки штампы и предупредили: после поездки мы сможем вернуть часть суммы, — продолжает читательница. — Тем, кто оформлял электронные, требовалось еще написать заявление в кассе. Дизель ехал достаточно быстро. Проводница сказала, будем стараться мчать с такой же скоростью, как поезд, на котором мы сразу выехали из Могилева. Мы посмеялись, мол, лучше не рисковать, а то этот состав еще развалится на средине пути. Она заулыбалась.

По наблюдениям женщины, все пассажиры реагировали на происходящее достаточно мирно. «Ну, а что делать?» — задается она вопросом.

— Комичные ситуации возникали на остановках, которые были у нашего поезда в расписании, — говорит читательница. — Когда люди на вокзале видели, что вместо нужного им комфортного состава подъезжал обычный дизель, терялись. Машинистам приходилось кричать: «Это поезд идет на Минск! Заходите!»

В Минск состав прибыл около восьми вечера. Наша читательница, как и многие другие, сразу пошла на вокзал. По ее наблюдениям, из пассажиров ее поезда к кассам выстроились три очереди.

— Мой билет стоил 17,1 рубля. Мне вернули 10. Почему столько, не объясняли, — говорит она. — Но я удивилась, что отдали достаточно большую сумму. А еще меня поразило, что на табло вокзала четыре поезда горели красным. Я такого никогда не видела.

«Чтобы в него попасть, нужно было отстоять в очереди минут 40−50»

Еще один наш читатель ехал на дизель-поезде Pesa, который в воскресенье, 11 декабря, более восьми с половиной часов добирался из Витебска в Минск. Парень сел в Орше, поэтому был в пути чуть меньше некоторых пассажиров.

— В Орше я сел по расписанию в 17.05. Надел наушники, что-то читал, немного спал, поэтому не сразу понял, что что-то не так. В 17.28 мы должны были приехать в Толочин, но когда мы там оказались, было примерно 18.45. Проводницы сообщили, что по техническим причинам поезд дальше ехать не может, и предупредили, что нам предоставят другой, — рассказывает собеседник.

Новый поезд обещали «через 15 минут». Сразу пассажиры ждали его в своем, сломавшемся составе.

— Потом нам сказали ожидать на перроне, и мы, человек триста, пошли на улицу, — описывает происходящее собеседник. — Там было холодно, шел мокрый снег. Мы немного постояли и пошли на вокзал. Помещение оказалось небольшим. Никто толком сесть не смог, большинство плотненько стояли. Никакой информации о том, какой поезд нас заберет, куда он прибудет, никто не озвучивал.

Часы показали около семи вечера. Проводница сделала новое объявление: подменный поезд должен приехать через полчаса. Этого не случилось. Замена прибыла только к восьми вечера. Это был обычный дизель.

— Говорили, что машиниста специально подняли с выходного, чтобы он привез дизель в Толочин. Сразу скажу, к проводникам и машинистам вопросов нет, они делали, что могли. А вот к БЖД — есть. Они оказались не готовы к такой погоде, — делится мнением читатель. — Среди пассажиров находилась женщина с билетом на автобус в Прагу на девять вечера. Понятно, что она никуда не уехала, как и люди, у которых были пересадки на другие поезда.

Примерно в 20.05 состав все-таки тронулся в направлении Минска.

— В вагонах было достаточно тепло, по крайней мере в нашем. Возможно, потому что у нас сидело много людей и мы надышали. Ребята из соседних вагонов говорили, что у них прохладно, — рассказывает собеседник. — Единственная проблема — в этом дизеле был всего один туалет. Чтобы в него попасть, нужно было отстоять в очереди минут 40−50. Кто хотел, те ходили, кто не хотел, те терпели.

Где-то в 21.40 поезд снова остановился. Машинист предупредил: из-за непогоды перестали работать светофоры. Минут через 15−20 он уточнил: проблема не в светофорах, а «в том, что перед нами сломался другой пассажирский поезд». Из-за него их состав не может проехать.

— В это же время по другим путям следовали поезда, которые позже отправлялись из Орши, — делится наблюдениями читатель. — У них задержки если и были, то не такие большие. Машинист объяснил, что наш состав тоже мог бы поехать по соседним рельсам, но сзади нас подпер другой поезд — и мы оказались заблокированы. Так сидели часа два.

Затем сломавшийся поезд освободил путь — и дизель двинулся снова. Читатель говорит, что дальше уже приключений не было.

— Местами мы где-то еще останавливались минут на десять, но в рамках того времени, которое мы уже провели в дороге, это были мелочи, — улыбается собеседник. — Еду и воду пассажирам в дизеле не предлагали. У кого что было, то ели и пили. В вагонах люди вели себя по-разному. Основные возмущения все высказали в Толочине, поэтому дальше было спокойнее. Но недовольство в воздухе чувствовалось. В то же время были и те, кто раззнакомился и общался с попутчиками.

В Минск состав прибыл примерно в 00.30. Во время поездки, рассказывает собеседник, их предупредили, что тем, у кого есть вопросы по поводу поездки, стоит обратиться в кассы вокзала. Наш собеседник решил, что никуда не пойдет.

— Не хочется тратить время и нервы, но жалобу я бы написал, особенно если она будет коллективная, — отмечает он.

«Под Борисовом поезд снизил скорость до 10 км/ч»

Супруг еще одной нашей читательницы ехал вчера «Ласточкой», которая двигалась из Москвы до Минска.

— Муж садился в Смоленске. Отсюда состав отправился по расписанию в 19.46, — рассказывает читательница. — Под Борисовом поезд снизил скорость до 10 км/ч, потом остановился и стоял около часа. Машинист объявил, что из-за погоды обледенел контактный провод.

В итоге в Минск «Ласточка» прибыла с опозданием на полтора часа.

— Обращаться в БЖД с претензиями мы не будет, так как поездка не сорвала никаких планов, — объяснила собеседница.

Что говорят в БЖД

11−12 декабря более 50 пассажирских поездов следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 15 минут до 5 часов.

По информации железнодорожников, причина проблем в пути — метель, мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер, из-за которых обледенении провода (более 2 см) и падали деревьев. Некоторые из упавших деревьев повредили объекты железнодорожной инфраструктуры. Из-за этого отключались линии электроснабжения на отдельных участках Белорусской железной дороги.

Информации о сломавшихся в пути поездах Белорусская железная дорога не озвучивала.

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