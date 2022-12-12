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Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне

  • 12.12.2022, 20:16
Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне

Видео.

Британская рок-группа Led Zeppelin 10 декабря на своем канале в YouTube презентовала видеозапись своего последнего концерта Celebration Day, который состоялся 10 декабря 2007 года на арене O2 в Лондоне.

Для своего последнего на данный момент концерта Led Zeppelin воссоединились в оригинальном составе с участием Роберта Планта, Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. На барабанах сыграл сын покойного барабанщика группы Джона Бонэма Джейсон Бонэм.

Музыканты исполнили свои хиты Good Times Bad Times, Kashmir, Stairway to Heaven и другие.

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