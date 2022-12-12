Белорусский врач рассказал о пациентах, которые ходят в поликлинику по 200 раз в год 4 12.12.2022, 20:28

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Врач также пояснил, избалованы ли белорусские пациенты.

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в эфире телеканала СТВ рассказал о белорусах, которые ходят в поликлинику по 200 раз в год.

В эфире ток-шоу обсуждалось, являются ли белорусские пациенты избалованными. На это Щевцов ответил отрицательно и привел пример.

Когда он возглавлял 34-ю поликлинику, то проводил исследование, когда 40 тысяч населения Беларуси находились в компьютерной базе.

- Всего лишь 15 пациентов, которые посещали поликлинику свыше 200 раз в год, - отметил он.

По его словам, также были около 800 человек, которые посещали поликлинику более 50 раз в год. Шевцов уточнил, что здесь речь не идет о хронически больных пациентах, которым необходим постоянный уход.

Он также сказал, что на тот момент минимальными государственными соцстандартами гарантировалось 13 посещений в смену.

- Вы спросили про избалованность. Есть пациенты, которые вот заболел — ему надо попасть, - подытожил Шевцов.

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