Белорусский врач рассказал о пациентах, которые ходят в поликлинику по 200 раз в год

Белорусский врач рассказал о пациентах, которые ходят в поликлинику по 200 раз в год4
- 12.12.2022, 20:28
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Врач также пояснил, избалованы ли белорусские пациенты.
Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в эфире телеканала СТВ рассказал о белорусах, которые ходят в поликлинику по 200 раз в год.
В эфире ток-шоу обсуждалось, являются ли белорусские пациенты избалованными. На это Щевцов ответил отрицательно и привел пример.
Когда он возглавлял 34-ю поликлинику, то проводил исследование, когда 40 тысяч населения Беларуси находились в компьютерной базе.
- Всего лишь 15 пациентов, которые посещали поликлинику свыше 200 раз в год, - отметил он.
По его словам, также были около 800 человек, которые посещали поликлинику более 50 раз в год. Шевцов уточнил, что здесь речь не идет о хронически больных пациентах, которым необходим постоянный уход.
Он также сказал, что на тот момент минимальными государственными соцстандартами гарантировалось 13 посещений в смену.
- Вы спросили про избалованность. Есть пациенты, которые вот заболел — ему надо попасть, - подытожил Шевцов.