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Уоллес: Минобороны Британии «открыто» к поставкам Украине дальнобойного оружия

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  • 12.12.2022, 20:32
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Уоллес: Минобороны Британии «открыто» к поставкам Украине дальнобойного оружия
Бен Уоллес

У Лондона есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он «открыт» к пересмотру отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон в парламенте спросил Уоллеса о возможной поставке Украине ракетных комплексов большей дальности для уничтожения пусковых установок беспилотников, сообщает Sky News.

«Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными. И если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются снова нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше», — ответил Уоллес.

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