Владельцы «Вкусно — и точка» о выходе на белорусский рынок: Обсуждение приостановлено 4 12.12.2022, 20:51

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Сегодня Лукашенко заявил, что McDonalds стал «нашим предприятием».

Российская компания «Вкусно — и точка» пыталась начать работу в Беларуси, но обсуждение было поставлено на паузу. Об этом владелец компании Александр Говор рассказал «Интерфаксу».

По словам Говора, компания предлагала «условия намного лучше, чем у них были с McDonald’s», но обсуждение вопроса приостановлено.

«Наше предложение остается в силе, мяч на стороне белорусской стороны», – заявил гендиректор российской компании Олег Пароев.

Напомним, в ноябре стало известно, что белорусский оператор ресторанов McDonald’s компания «КСБ Виктори рестораны» подписала франчайзинговое соглашение с российской «Вкусно — и точка». 22 ноября рестораны должны были заработать под новым брендом. Однако этого не произошло. Они продолжают работать с оформлением, похожим на оформление McDonald’s, но без упоминания американского бренда. По состоянию на конец ноября бенефициарами «КСБ Виктори рестораны» были казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев и директор компании Виктория Данько. Сегодня Александр Лукашенко заявил, что McDonalds стал «нашим предприятием».

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