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В Сирии оккупантам на военной технике с Z-символами устроили «горячий прием»

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  • 12.12.2022, 21:02
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В Сирии оккупантам на военной технике с Z-символами устроили «горячий прием»

Сирийцы забросали технику россиян камнями.

Армия РФ стала участником войны в Сирии с 30 сентября 2015 года. Кремль перебросил войска по просьбе диктатора Башара Асада. К 2022 году Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента в Сирии, однако до сих пор продолжает участвовать в боевых действиях.

Вместе с кадровыми военными на Ближнем Востоке появились боевики ЧВК «Вагнер» и неонацисты «Русич», известные своей жестокостью и варварством. В Сирии они «прославились» похищениями и пытками людей, вымогательством и прочими военными преступлениями. Военные патрули РФ неоднократно подвергались атакам со стороны курдов в Сирии. Спецтехнику россиян забрасывали камнями, преграждали дорогу для проезда и угрожали расправой.

В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.

Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.

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