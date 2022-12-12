Белорусские футболисты – одни из самых дешевых в Европе 12.12.2022, 21:35

Только трое стоят больше миллиона.

Пока на чемпионате мира по футболу пауза, посмотрим, сколько стоят игроки. И увидим, какая пропасть между белорусскими игроками и лучшими футболистами мира.

Самый дорогой на сегодня футболист мира – норвежец Эрлинг Холанд – стоит € 170 млн, ни один белорусский игрок не попадает даже в тысячу самых дорогих футболистов мира. С помощью портала transfermarkt.world, вмещающем базу данных о тысячах футболистов и оценивающем лучших игроков по всему миру, поймем, сколько стоят футболисты из разных стран и почему пока место Беларуси – на футбольных задворках Европы, пишет «Белсат».

Самый дорогой футболист пропустил чемпионат мира, потому что его сборная не пробилась в Катар

Какой портрет самого дорогого футболиста мира? Ему 19-23 года, он, как правило, игрок атаки и уже выступает за топ-клуб. Более всего в мире – €170 млн – стоит 22-летний форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Сборная Норвегии не смогла попасть на чемпионат мира, поэтому турнир обошелся без новой звезды современного футбола. Но на клубном уровне Эрлинг был крут: забил 13 мячей в восемнадцати играх в английской премьер-лиге. На данный момент с большим отрывом он ее лучший бомбардир. До этого Холанд забил 4 гола в пяти играх Лиги чемпионов, и этого парня фактически невозможно остановить.

23-летний француз Килиан Мбаппе стоит на 10 миллионов меньше. Форвард из «ПСЖ» сегодня ярко играет в Катаре, и, вероятно, мы увидим его в финале. Мбаппе уже выиграл один чемпионат мира, теперь он может повторить этот успех. На этом чемпионате мира забил 5 голов, пока он лучший бомбардир первенства.

Все остальные из нашего списка играли на чемпионате мира, но уже покинули его. Это 22-летний бразилец Винисиус Жуниор (€120 млн) и британец Фил Фоден (€ 110 млн). Еще трое футболистов стоят € 100 млн: испанец Педро Родригес, немец Джамал Мусиала и еще один игрок сборной Англии – 19-летний Джуд Беллингем.

У самого дорогого на сегодня белорусского футболиста – тяжелый характер и дурная репутация

В белорусском футболе все не так. В первой десятке самых дорогих футболистов Беларуси средний возраст – 23-28 лет. Самый дорогой белорусский футболист – 24-летний нападающий «Рубина» Виталий Лисакович. Его трансферная цена – € 1,5 млн. Далее следуют 27-летний Евгений Яблонский и Макс Эбонг, которые стоят на 3 тысячи дешевле. Далее следуют 25-летний Валерий Громыко за 850 тыс. и целая группа игроков за € 800 тыс.: Павел Савицкий, Иван Бахар, Кирилл Печенин, Денис Гречихо и Данила Нечаев.

Виталий Лисакович выступает только во втором дивизионе чемпионата России за казанский «Рубин», у нападающего очень скандальный характер, поэтому часто меняет клубы. В свои 24 года Лисакович сменил 6 клубов, пиком был московский «Локомотив», сейчас карьера игрока идет не лучшим образом. Лисакович постоянно попадает в скандалы: на футбольном поле он получает красные карточки за хамское поведение. Например, намеренно бьет соперника сзади по ногам. А осенью он попал в скандал, о котором написали не только спортивные издания. Лисаковича остановила ГАИ, и оказалось, что 24-летний игрок имеет 200 неоплаченных нарушений ПДД, большая часть из которых касается скоростного режима. Учитывая все это и то, что футболист играет в стране, которая оказалась в спортивной изоляции, можно сделать вывод, что в скором времени стоимость футболиста снизится.

Евгений Яблонский в 2020 году подписал письмо в поддержку режима, а через два года уехал играть на Кипр, подписал на 2,5 года контракт с «Арисом». Пока футболист стабильно выходит на поле.

Закрывает тройку самых дорогих игроков из Беларуси 23-летний Макс Эбонг, уже 2 года выступающий в Казахстане за «Астану», в этом году стал чемпионом страны. Но с чемпионата Казахстана очень трудно уехать в сильный европейский чемпионат.

Сколько стоят самые дорогие футболисты у наших соседей?

Самый дорогой футболист Польши – 34-летний из «Барселоны» Роберт Левандовски – стоит € 45 млн, Петр Зелиньский из «Наполи» оценивается в € 40 млн, а защитники Мэтти Кэш и Ян Беднарек из «Астон Виллы» стоят € 22 млн и € 18 млн.

Наиболее высоко из украинских игроков ценится левый полузащитник донецкого «Шахтера» Михайло Мудрик, за 21-летнего левого хавбека предлагают минимум € 40 млн, и уже после Нового года этот игрок может переехать в Европу. Александр Зинченко, который уже давно выступает в Англии, оценивается в € 32 млн, Виктор Цыганков и Виталий Миколенко стоят по € 22 млн.

А вот российские игроки стоят значительно дешевле: самый дорогой из ниx – Александр Головин, выступает в «Монако» и оценивается в € 22 млн, голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Арсен Захарян оцениваются в € 15 млн.

Самый дорогой футболист Латвии – Раймондас Кролис с «Валмиеры» – стоит € 2,5 млн, а литовец Эдгарас Уткус из бельгийского «Серкль Брюгге» – всего € 800 тыс.

Белорусам и россиянам находить клубы в Европе будет все сложнее

«Россиянам и белорусам и так было непросто находить хорошие клубы в Европе, теперь это будет делать еще сложнее. Футболисты из этих стран не имеют европейских паспортов и не выше классом южноамериканцев или африканцев, занимающих легионерские места в клубах Европы. Из-за войны и санкций футболистов из Беларуси или России не будет видно, им будет еще сложнее устроиться в Европе также из-за имиджевого момента. Поэтому остается либо вариться в собственном соку в родном чемпионате, либо ехать в Казахстан, а если повезет – в Израиль или Кипр, но спрос и цена на футболистов из этих стран будет падать», – говорит спортивный журналист из Беларуси.

Как видим, сегодня в Беларуси нет ни одного игрока, который был бы интересен не только топ-клубам, но и европейским середнякам.

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