В Речице пассажир до смерти избил таксиста за запрет пить пиво в салоне

В Речице пассажир до смерти избил таксиста за запрет пить пиво в салоне6
- 12.12.2022, 21:42
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Что решил суд.
Суд Речицкого района вынес приговор мужчине, который до смерти избил таксиста за запрет пить пиво в салоне. Он получил 10 лет колонии усиленного режима, а также должен будет выплатить родным погибшего компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В материалах дела говорится, что обвиняемый «будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, умышленно, беспричинно для потерпевшего, действуя с особой жестокостью, избил его, нанеся последнему не менее 12 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела».
От полученных травм водитель такси умер в больнице.
Приговором суда обвиняемый был признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Он также должен будет выплатить денежную компенсацию морального вреда родственникам погибшего в размере 38 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Как сообщали региональные СМИ, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 августа этого года. 52-летний водитель такси запретил 23-летнему пассажиру и двум его подругам пить пиво в салоне машины. Разъяренный пассажир избил водителя. Отмечалось, что молодой человек был ранее неоднократно судим, в том числе за причинение телесных повреждений.