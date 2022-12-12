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Страны G7 создадут платформу координации финансовой помощи Украине

  • 12.12.2022, 22:05
Страны G7 создадут платформу координации финансовой помощи Украине

Онлайн-встреча лидеров G7 состоялась сегодня.

Лидеры «Большой семерки» на онлайн-встрече 12 декабря договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в ее полномасштабной войне с Россией. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте G7.

«С целью поддержки реконструкции, восстановления и экономического оздоровления Украины мы создадим многостороннюю координационную платформу для доноров совместно с Украиной и нашими международными партнерами, а также в тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами», – говорится в сообщении.

С помощью этой платформы страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки Украине.

При платформе будет создан секретариат, а также будут назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.

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