Страны G7 создадут платформу координации финансовой помощи Украине
- 12.12.2022, 22:05
Онлайн-встреча лидеров G7 состоялась сегодня.
Лидеры «Большой семерки» на онлайн-встрече 12 декабря договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в ее полномасштабной войне с Россией. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте G7.
«С целью поддержки реконструкции, восстановления и экономического оздоровления Украины мы создадим многостороннюю координационную платформу для доноров совместно с Украиной и нашими международными партнерами, а также в тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами», – говорится в сообщении.
С помощью этой платформы страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки Украине.
При платформе будет создан секретариат, а также будут назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.