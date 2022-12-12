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«Квадрат» в модном минском квартале стоит более $3700 без отделки

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  • 12.12.2022, 22:12
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«Квадрат» в модном минском квартале стоит более $3700 без отделки

Что там будет и откуда такие цены.

Застройщик «А-100 Девелопмент» презентовал первый готовый к заселению дом в квартале «Депо» в центре Минска. Жилье здесь называют премиальным, и цены на него соответствующие: самая скромная квартира обойдется примерно в 330 тысяч долларов. Портал «Точка» выяснил, откуда взялись такие цены и что за них предлагают потенциальным жильцам.

В компании объяснили, что высокая по белорусским меркам стоимость квартир в «Депо» связана не только с выгодной локацией в центре Минска:

— На самом деле, помимо места и стильной архитектуры, мы насытили стоимость каждого квадратного метра таким объемом решений, чтобы аналогов в Беларуси не было и в обозримом будущем не появилось, — прокомментировала гендиректор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Застройщик предлагает квартиры как с предчистовой отделкой, так и с черновой. Есть и варианты «под ключ». «Квадрат» без отделки стоит от 3710 долларов.

Жилье предлагают трех видов: пентхаусы на 220 «квадратов», квартиры на 89 и на 125 «квадратов». Высота потолков в квартирах — от 3,05 до 3,30 метра.

Есть гардеробные, дополнительные ванные, а вот балконов и лоджий нет: вместо них – кладовые на цокольном этаже. Во всех домах обещают умные системы мониторинга (отопления, воды, протечек), вентиляции и кондиционирования, а также повышенную шумоизоляцию.

Всего в квартале появится 21 дом с 557 квартирами, локация занимает площадь почти в 7 гектаров. Там появятся зоны отдыха: как закрытые, так и доступные для всех желающих. В двориках хотят сделать искусственный пруд на идущей сквозь квартал пешеходной улице, предусмотрено место для ресторана, кафе, магазинов, фитнес-клуба, частного детского сада и образовательного центра.

Покупателям каждой квартиры придется выкупить и машино-место в подземном паркинге — их здесь оборудовано порядка 800, а также места для зарядки электромобилей, зона для хранения велосипедов и гостевая зона.

Несмотря на немалую стоимость, все пентхаусы в готовом доме выкуплены, а первые ключи жильцам выдадут уже 19 декабря.

Возводить квартал «Депо» стали более года назад. Располагается он в центре Минска, на месте бывшего трамвайного депо возле площади Победы. По проекту «Депо» — это жилой комплекс бизнес-класса с магазинами, частным детским садом, пешеходной улицей и искусственным прудом, сказано на сайте «A-100 Девелопмент».

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