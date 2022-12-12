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Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области

  • 12.12.2022, 22:16
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Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области

Видео.

Украинские военные провели контрнаступательные операции в Харьковской области и освободили Кисловку и Котляровку. Бойцам удалось запечатлеть этот процесс на видео.

Об этом сообщает Telegram-канал подразделения.

«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задания по деоккупации украинской земли», - говорится в сообщении.

Военные сообщают, что штурмовыми группами подразделения были уволены еще два населенных пункта. Речь идет о Кисловке и Котляровке, что на севере от Сватового.

Эти населенные пункты граничат с Луганской областью, а в Сватово от них почти 30 километров.

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