Бойцы Kraken показали, как освобождали Кисловку и Котляровку в Харьковской области
- 12.12.2022, 22:16
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Видео.
Украинские военные провели контрнаступательные операции в Харьковской области и освободили Кисловку и Котляровку. Бойцам удалось запечатлеть этот процесс на видео.
Об этом сообщает Telegram-канал подразделения.
«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задания по деоккупации украинской земли», - говорится в сообщении.
Военные сообщают, что штурмовыми группами подразделения были уволены еще два населенных пункта. Речь идет о Кисловке и Котляровке, что на севере от Сватового.
Эти населенные пункты граничат с Луганской областью, а в Сватово от них почти 30 километров.