В Беларусь вернулся свиной грипп 3 12.12.2022, 22:22

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Врач пояснил, стоит ли белорусам его бояться.

В Беларусь вернулся свиной грипп. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрий Горбач.

По его словам, речь идет о гриппе, который был зарегистрирован в 2009 году в стране.

- Это тот грипп, который с легкой руки журналистов назвали свиным.

Горбачев добавил, что его сейчас довольно много. Вместе с тем, он ответил на вопрос, стоит ли белорусам бояться свиного гриппа.

Так, по мнению специалиста, в какой-то степени свиного гриппа действительно следует опасаться. С другой стороны — это двоякий вопрос.

Он добавил, что тяжелые случаи заболевания уже есть. Что касается лечения, то белорусские врачи владеют информацией о том, как его лечить.

- В большинстве своем тяжелые случаи связаны с тем, что человек поздно обращается за медицинской помощью.

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