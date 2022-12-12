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CNN: США провели встречу с Китаем

  • 12.12.2022, 22:31
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CNN: США провели встречу с Китаем

Одна из тем касалась войны в Украине.

Официальные лица США и Китая провели переговоры, которые высокопоставленный представитель администрации США назвал «откровенными и предметными», сообщает CNN 12 декабря.

По словам источника, чье имя не называется, темами разговоров были агрессия России в Украине и угрозы КНДР региональной безопасности на Корейском полуострове.

Встречи состоялись в китайском Ланфане 11 и 12 декабря. В состав делегации США входили помощник госсекретаря Дэн Критенбринк, старший директор Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню Лора Розенбергер и заместитель помощника госсекретаря по Китаю и Тайваню, координатор Китая Рик Уотерс. Они встретились с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном.

По словам источника, после своих встреч помощник госсекретаря Критенбринк и старший директор Розенбергер отправились в Сеул и Токио для консультаций по ряду региональных и двусторонних вопросов с 12 по 14 декабря.

Отмечается, что диалог последовал за встречей президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином 14 ноября на полях G20 на Бали.

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