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После Нового года перестанут летать чартеры из Минска в Анталью

  • 12.12.2022, 23:03
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После Нового года перестанут летать чартеры из Минска в Анталью

Рейсы перестанут летать с 6 января.

В самый популярный у белорусов курортный аэропорт чартерные рейсы перестанут летать 6 января. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

В организации напомнили, что изначально «Белавиа» планировала, что чартер «Минск — Анталья» будет летать по субботам вплоть до начала весенне-летнего сезона. И с 11 ноября рейс «Минск — Анталья» действительно выполнялся по обозначенным дням.

При этом туристы летали на отдых как на неделю, так и на два, и на три, и даже почти на месяц, — продолжительность туров варьировалась. Но желающих отдохнуть у холодного Средиземного моря находилось все меньше, поэтому туроператоры решили остановить чартерную программу: последний самолет, который заберет белорусов с турецкого побережья, отправится в рейс 6 января.

Оценивая эту программу авиакомпании, представители туристической отрасли отметили, что она была в целом успешной, так как впервые удалось продлить период чартерных полетов на главный турецкий сезон до новогодних праздников включительно.

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