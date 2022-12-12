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ВСУ подбили вертолет оккупантов

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  • 12.12.2022, 23:12
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ВСУ подбили вертолет оккупантов

Видеофакт.

Подбитый вертолет оккупантов загорелся и упал, не дотянув до места базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения вражеской авиамашины опубликована в соцсетях. Дата и место уничтожения русского вертолета неизвестны. Автор публикации отмечает, что, по его информации, это вертолет с «вагнеровцами».

«Долетался. Говорят, что это вертолет «вагнеровцев», который пытался дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул», - пишет он в комментарии.

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