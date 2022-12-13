Дуда: РФ должна нести все расходы по восстановлению Украины
- 13.12.2022, 4:34
Об этом президент Польши заявил на встрече с президентом ФРГ.
Россия должна взять на себя расходы по восстановлению Украины после войны, которую она начала 24 февраля.
Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.
«Это Россия напала на Украину, это Россия разрушает Украину, это Россия ведет несправедливую, агрессивную войну… [она] должна нести все расходы по восстановлению инфраструктуры, это она обязана провести эту реконструкцию Украины», – сказал Дуда.
По его мнению, виновные в преступлениях против человечности и военных преступлениях в Украине должны быть установлены, после чего переданы суду и понести наказание.