закрыть
13 декабря 2022, вторник, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Дома подпрыгнули»: в Брянской и Курской областях России прогремели взрывы

  • 13.12.2022, 8:04
  • 9,028
«Дома подпрыгнули»: в Брянской и Курской областях России прогремели взрывы

Местные жители заявили об атаке на одну из воинских частей.

В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.

«Дома подпрыгнули», - говорит одна из местных жительниц.

Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.

Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.

В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, предположительно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климово случился пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.

Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.

Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.

Также сообщается о взрывах в Курской области.

Напомним, ранее в России сообщили об атаке на аэродром в Курске. Площадь пожара на аэродроме в пригороде составляет около 500 квадратных метров.

В британской разведке считают, что взрывы на российских аэродромах могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов