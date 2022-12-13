Элиты чувствуют конец Путина 4 Телеграм-канал Сynic

13.12.2022, 8:10

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фото: getty Images

Глава Кремля получил «черную метку» и оказался беспомощным.

Российские СМИ сообщают, что Путин отменил традиционную декабрьскую пресс-конференцию, которую он проводил 10 лет подряд. Помимо этого, не прошло традиционное послание к парламенту, также отменен новогодний прием в Кремле и «прямая линия».

Источники из «ведомства пропаганды» говорят, что ситуация для кремлевской элиты нетипичная: «система устала генерировать фейки, устала придумывать победы, устала формировать параллельную реальность для населения, устала воевать, чего не наблюдалось никогда за предыдущие 20 лет правления Путина».

Также известно, что все официальные длительные вылазки Путина отменены потому, что Путину нечего говорить, нечего сообщить, нет никаких «смыслов», которые можно продвинуть, нет никаких успехов, которые можно предложить глубинному народу.

Тот же источник сообщает, что «власть впервые почувствовала серьезный удар от Запада, с которым Путин якобы борется с 2008 года [...], удар пришелся по челюсти: система харкает окровавленными зубами, понимая, что оказалась полностью беззащитной перед реальным противодействием Соединенным Штатам».

Война очевидно проиграна, но эта маленькая победоносная война, как собственно и всегда в истории, оказалась «черной меткой», полностью разрушившей наследие советской и постсоветской эры.

Война продемонстрировала, что король голый и беспомощный, а это значит, что Путин собственноручно похоронил Россию, и теперь имеет 2 опции: тонуть в трибунальном болоте вместе с Россией; сбежать в Латинскую Америку, дабы там, скрываясь как нацистский последователь, «инкогнито» смотреть за разрывающейся страной, которую Путин считал «своим карманом» и своей собственностью.

Фактически, отмена всех ключевых президентских выступлений показывает, что президента в стране больше нет в той роли, которую он занимал раньше в конструкции «равновесия элит». Сейчас равновесие формируется без Путина между несколькими группами разной степени маргинальности и воинственности, но этим элитам не нужен Путин, и как только они поймут, что могут сдать «»тело Путина» и «его заначку» в качестве репараций, произойдет силовой переворот, к которому система становится ближе с каждым очередным «шагом доброй воли», с каждой новой гениальной перегруппировкой, провалившейся атакой по инфраструктуре и т.п.

В сущности, Путину нечего сказать ни Парламенту, ни гражданам, ни силовым, ни экономическим элитам, и этим Путин их косвенно подталкивает к системному переделу.

Курирующие российскую пропаганду отчетливо знают, что «бредни для народа» не воспринимаются элитами: им нужны гарантии настоящей стабильности режима, и эти гарантии строились на жизни Путина: «пока жив и властвует наш царь, мы в полной безопасности».

А царь пока еще жив, но уже не здравствует, а значит и гарантий от него уже никаких нет. Собственно, нужно самому начинать поиск новых гарантий за пределами тела пока еще не дохлого диктатора.

И в этом преуспел тот же Пригожин, который абсорбирует власть на плечах уголовников, тот же Патрушев, выстроивший самовоспроизводимую систему внутренних цепей, а «путинских» у власти как-то не наблюдается. Изредка высовывающийся Шойгу, Герасимов и хорошо вжившийся в роль лошади Лавров не только отстранены от принятия решений, а в принципе выкинуты из системы как «бесполезные бездарности».

Еще летом было нужно выходить с капитуляцией, но капитуляцию Путин не подпишет, потому что одновременно он ставит подпись и под своим смертным приговором. Война уже окончена, но продолжается двигаться по инерции в сторону разрушения до основания путинского режима. И зимой лишающийся трона и контроля над сомневающимися элитами и булькающим в неведении фашистским народом Путин будет жать на «кнопки последнего шанса», чтобы вновь стрелять по инфраструктуре, вновь попытаться войти со стороны Беларуси, вновь пустить трек мобилизации...

А Запад будет с интересом наблюдать за кремлевской истерикой, медленно подкидывая дровишки под кремлевский котел: Запад не будет воевать, он сварит (обезвредит) Кремль на медленном огне.

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