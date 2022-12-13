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Дипломаты ЕС устроили демарш из-за слов Макрона о гарантиях для России

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  • 13.12.2022, 8:20
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Дипломаты ЕС устроили демарш из-за слов Макрона о гарантиях для России
Эмманюэль Макрон
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Представители шести стран официально заявили о несогласии.

Страны Балтии и другие европейские страны, возмущенные комментариями президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для России. Они официально заявили о несогласии и объяснили свою позицию Франции

Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, представители Чехии, а также Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД в понедельник.

Сообщается, что черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС.

Как отмечает Reuters, в нем подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге - раскол и ослабление Европы.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно мир нуждается в «гарантиях безопасности» после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и «давать руку» стране-террористу.

Кроме того, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил, что Россия должна выполнить, прежде чем Украина согласится на обеспечение «гарантий безопасности» для врага.

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