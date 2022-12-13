закрыть
13 декабря 2022, вторник, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Луганский плацдарм: российский фронт начал сыпаться на юго-западном «подбрюшье»

  • 13.12.2022, 8:41
  • 2,228
Луганский плацдарм: российский фронт начал сыпаться на юго-западном «подбрюшье»

ВСУ готовят повторение Харьковской операции.

Луганский плацдарм для российской армии все больше приобретает очертания Харьковской области. Ситуация для оккупационных российских войск в районе Кременной складывается так, что они рассматривают вариант бегства к линии Кудряшовка - Варваровка за пределы Рубежного.

Как пишет военный аналитик Александр Коваленко, подобное изменение может означать только то, что «юго-западное подбрюшье начнет сыпаться раньше Сватовской локации».

«Луганский плацдарм все больше приобретает очертания Харковщины образца пары месяцев назад. Примечательно, что на фоне понимания своего плачевного положения здесь и накачивание зоны людским ресурсом РОВ не способно обеспечить нужное количество артиллерии», - отметил Коваленко.

По его данным, Кремль накачивает Луганскую область живой силой, но при этом сохраняет весьма ограниченный артиллерийский ресурс. Без арты оккупанты не способны даже обороняться, не говоря о наступлении.

«Кстати, с людским ресурсом так же начинаются перебои. Первоначальный потенциал мобиков себя исчерпал, и сейчас, в условиях ограниченной логистики, ни о какой полноценной ротации речи для подразделений РОВ не идет», - резюмировал Коваленко.

Накануне стало известно, что ВСУ, скорее всего, близки к взятию Кременной в оперативное окружение. По словам россиян, полноценный прорыв обороны на этом участке приведет к тому, что ВС РФ будут отступать от Лисичанска и рискуют потерять Кременную, Лисичанск и Северодонецк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов