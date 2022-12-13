Луганский плацдарм: российский фронт начал сыпаться на юго-западном «подбрюшье» 13.12.2022, 8:41

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ВСУ готовят повторение Харьковской операции.

Луганский плацдарм для российской армии все больше приобретает очертания Харьковской области. Ситуация для оккупационных российских войск в районе Кременной складывается так, что они рассматривают вариант бегства к линии Кудряшовка - Варваровка за пределы Рубежного.

Как пишет военный аналитик Александр Коваленко, подобное изменение может означать только то, что «юго-западное подбрюшье начнет сыпаться раньше Сватовской локации».

«Луганский плацдарм все больше приобретает очертания Харковщины образца пары месяцев назад. Примечательно, что на фоне понимания своего плачевного положения здесь и накачивание зоны людским ресурсом РОВ не способно обеспечить нужное количество артиллерии», - отметил Коваленко.

По его данным, Кремль накачивает Луганскую область живой силой, но при этом сохраняет весьма ограниченный артиллерийский ресурс. Без арты оккупанты не способны даже обороняться, не говоря о наступлении.

«Кстати, с людским ресурсом так же начинаются перебои. Первоначальный потенциал мобиков себя исчерпал, и сейчас, в условиях ограниченной логистики, ни о какой полноценной ротации речи для подразделений РОВ не идет», - резюмировал Коваленко.

Накануне стало известно, что ВСУ, скорее всего, близки к взятию Кременной в оперативное окружение. По словам россиян, полноценный прорыв обороны на этом участке приведет к тому, что ВС РФ будут отступать от Лисичанска и рискуют потерять Кременную, Лисичанск и Северодонецк.

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