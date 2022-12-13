Путин идет «под нож»: названа причина внезапной отмены всех мероприятий главы Кремля 5 13.12.2022, 8:59

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Мероприятия отменены до Нового года.

70-летний Владимир Путин не будет давать традиционную пресс-конференцию в конце года, во время которой обычно подводил итоги своего правления и отвечал на вопросы журналистов и россиян. Кроме этого, администрация президента РФ отменила новогодний прием в Кремле.

Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официально причина такого решения не названа. Более того, спикер Кремля не смог дать ответ, обратиться ли Путин с посланием к Федеральному собранию.

Якобы вопрос еще не уточнен, хотя эта функция главы РФ регулируется российским законодательством, по которому он обязан выступить перед политиками.

Daily Star пишет, что на прошлой неделе Путин упал с лестницы, повредив копчик. Теперь он нуждается в операции на толстой кишке. После того как эта информация появилась в СМИ, официальные лица в Кремле опровергли ее.

«Однако, как бы им ни хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства, поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью», — пишут СМИ.

Журналисты отметили, что во время заседания ЕАЭС Путин неловко двигался по лестнице. Также около него все время был охранник с черным чемоданом.

Британское СМИ предполагают, что Путин усилил меры безопасности из-за опасений покушения.

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