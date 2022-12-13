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«Мы ко всему привыкли, а приезжие могут удивиться»

  • 13.12.2022, 9:11
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«Мы ко всему привыкли, а приезжие могут удивиться»

Репортаж из самого далекого города-«спутника», куда отправляют строится минчан.

Руденский дом быта, что на улице Ленинской, выполняет сразу несколько функций. Одна из них — религиозная: с обратной стороны здания в маленьком помещении уже лет двадцать находится приход храма преподобной Евфросинии Полоцкой. Когда-нибудь он переедет в просторную белокаменную церковь – ее как раз сейчас возводят. И это пока единственная площадка в Руденске, где ведутся строительные работы. В ближайшие годы ситуация, вероятно, изменится. Через два года, после того как доведут до ума Смолевичи, минчан позовут строиться в последнем городе-спутнике Минска, пишет onliner.by.

«За настроением все ездят в Дружный»

«Я не местная, мы с семьей переехали сюда из Минска, так что о Руденске особо и не расскажу», — произносит первая попавшаяся на пути жительница «спутника» и мгновенно ретируется, растворяясь в пейзаже из заснеженных дорог и советских зданий, обрамленных длинными острыми сосульками. Позади ее укутанного силуэта — продуктовый «Арбуз» и «Остров чистоты», где трудятся такие же «мигранты»: продавец одного из магазинов ездит на работу из Марьиной Горки, заведующая вторым, в прошлом минчанка, попала в Пуховичский район после замужества. Среди их покупателей тоже есть приезжие — кто из столицы, кто из других городов. Словом, переселенцев хватает, правда далеко не все торопятся поделиться прелестями релокации. Как и развеять миф, что здесь, как говорят некоторые, «ловить нечего».

В будущем нашествие минчан, вероятно, станет масштабнее. По крайней мере, планируется, что к 2035 году население Руденска и ближайшего к нему поселка Дружный вырастет до 41 400 человек. А пока это самый маленький «спутник» из шести: сейчас здесь около 14 000 жителей, причем в самом Руденске — всего 2700. Для сравнения, в Заславле живет 17 700 человек, в Смолевичах — 19 800, в Логойске — 15 300.

Кроме того, он еще и самый далекий — до Минска где-то 40 км. До поселка городского типа можно добраться на машине, дорога отнимет около 40 минут. Альтернатива автомобилю — электрички, интервал между которыми колеблется от десяти минут до часа с копейками (все зависит от времени суток). Цена за билет не превышает двух рублей.

Восемь лет назад, после того как поселок признали городом-спутником, на вокзале сделали капремонт. Это здание и сейчас служит «лицом» населенного пункта, разрезанного железной дорогой на две части. С одной стороны — ясли-сад, шиномонтаж, магазин одежды с «самыми низкими ценами». С другой, куда ведет длинный подземный переход, — почта, парикмахерские, исполком, Дом культуры, обычная средняя школа и вспомогательная школа-интернат, больница. Одни говорят, там трудятся лучшие врачи, другие — что медики отдаются работе ровно настолько, насколько им платят.

В этой же части поселка, на улице Ленинской, крупнейшее предприятие города — завод «Руденск», где производят светотехнические изделия для автомобилей, тракторов, сельхозтехники. Если верить информации на сайте, сейчас тут требуются литейщик пластмасс, слесарь-ремонтник, инженер-технолог, контролер полимерных материалов...

Неподалеку от завода тихий рынок, где продается мясо, сладости и венки с искусственными цветами (в поселке есть предприятие, где их изготавливают). Оплату в павильонах принимают даже картами рассрочки. Все потому, что с наличными могут возникнуть вопросы: в поселке, по словам коренных, всего пара банкоматов.

— Мы, местные, к такому раскладу уже привыкли. А тем, кто попадет в Руденск из большого города, тут может быть некомфортно. Так что не думаю, что многие захотят здесь поселиться. Сюда разве что дачники приезжают, остальным скучно — пойти некуда, развлечений мало, — утверждает, выпуская изо рта сизый сигаретный дым, мужчина в потемневшей от копоти рабочей форме. С мнением Максима, впрочем, согласятся не все: многим размеренная жизнь в поселке явно по душе.

Одна из них — Виктория, дружелюбная продавец в маленьком сельском магазинчике с символичным названием «Спутник». Стоит он прямо возле остановки и открыт, говорят, дольше остальных в округе — до 21:00. В полдень покупателей, а значит, и раздражающих очередей нет, поэтому девушка соглашается поболтать. В Руденск она переехала из Полоцка 18 лет назад и покидать насиженное место не собирается.

— Я не хочу в Минск, не нравится мне этот город. Мне и здесь хорошо и уютно. Не так давно дорогу отремонтировали, да и в целом все потихонечку улучшается. Церковь строится, недавно «Копеечку» начали возводить, а рядом с ней открылся бар. На этом пока все. За настроением все в основном ездят в Дружный, там есть клуб. У нас же пока что до этого не доросли, — добавляет собеседница.

Вместо танцев — баня на пересечении улиц Гоголя и Интернациональной. Вот только работает она лишь по выходным, зато желающих попариться за неделю собирается достаточно. Еще из развлечений — кафетерий «Астория» (но он почти всегда закрыт), а также кафе «Таверна», двери которого распахиваются для посетителей после 18:00. Вероятно, раньше это заведение привлекало достаточно людей, но теперь у него появился сильный конкурент — гастробар с кальяном и караоке, который может стать точкой притяжения для приезжих из Минска.

— У нас тут все будет — и обеды, и пицца, и суши. С доставкой! Больше, наверное, так покушать негде. Только если в столовую на ТЭЦ съездить, это примерно в семи километрах отсюда, — отмечает владелец, не отрываясь от финальных ремонтных работ.

«За мою жизнь поселок вырос в 3—4 раза»

— Люди везде живут, так что и к Руденску те, кто сюда приедет, приспособятся. Да и что тут привыкать. В таком большом поселке есть все, что надо, — и детский сад, и школа, и магазины. По центральной дороге ходит автобус, за вокзалом, на пятаке, стоят местные маршрутки, так что проблем с передвижением нет, — рассказывает, возвращаясь домой по пустынной улице частного сектора, Евгений.

Он трудится на местном заводе, его жена — воспитателем в детсаду. В целом пара довольна своей жизнью, если бы не одно маленькое «но»:

— Приближаются зимние праздники, хочется хорошо их провести, а пойти некуда — все дискотеки в Доме культуры давно поотменяли. Мы раньше семьями ходили, а сейчас не так интересно. Бывает, прогуляемся с супругой в новогоднюю ночь, посмотрим издалека на елку, да и все.

За десятилетие, что уроженец Гомельщины живет под Минском, здесь, по его словам, особо ничего не изменилось.

— Разве что построили две аккуратненькие трехэтажечки с более-менее современным дизайном. А так все как было, так и осталось, — добавляет он.

Эти дома — «первопроходцы» в многоэтажной застройке Руденска, выше них ничего в поселке нет. Напротив возводят церковь, и это, похоже, пока что единственная площадка, где ведутся работы. В остальном же город-спутник все еще хранит деревенский шарм и уют. Всюду маленькие хаты, из труб которых в небо валит дым, а деревянные окна и двери, возможно, сколочены еще дедами нынешних жильцов. Ухоженные участки с сараями и туалетами на улице чередуются с заброшенными домами и благородными усадьбами с высокими крыльцами и колоннами. Некоторые можно купить: простые — за $2500 по курсу, посолиднее стоят больше $100 000.

— Это сельская местность, так что сами должны понимать, какие тут условия. Постройки деревянные, каменные. Из них много пустующих. Из хорошего — есть отопление, так как рядом ТЭЦ. Нас, кстати, то ли на электричество, то ли на газ хотят переводить. Не раз уже приходили специалисты, проводили собрания, спрашивали, как лучше, — повествует, расчищая участок от снега, Сергей Николаевич.

Добротный дом, в котором он живет с детства, в 1953 году построил его отец. За десятилетия, что собеседник провел в Руденске, поселок вырос в 3—4 раза: появился рынок, много магазинов, наладилось хорошее транспортное сообщение. Поэтому о том, чтобы переехать в город, пенсионер и не думал.

— Мне, как рабочему человеку, на своей земле лучше. Здесь спокойнее, тише, интереснее. Есть какие-то занятия, свой огород. Я никаких химикатов не использую, так что овощи экологически чистые. Мои дети тоже остались в поселке, а внуки ходят в школу — и ничего, вроде нормально их там учат, — продолжает мужчина. — А у сына жены есть трехкомнатная квартира в Минске, но что-то не очень стремится в ней жить, больше здесь время проводит. Молодежь, конечно, если в другом месте будет перспектива, уедет из Руденска. Но и в поселке, думаю, для них появятся возможности. Я не против того, чтобы людей стало больше.

Вместо танцев — баня на пересечении улиц Гоголя и Интернациональной. Вот только работает она лишь по выходным, зато желающих попариться за неделю собирается достаточно. Еще из развлечений — кафетерий «Астория» (но он почти всегда закрыт), а также кафе «Таверна», двери которого распахиваются для посетителей после 18:00. Вероятно, раньше это заведение привлекало достаточно людей, но теперь у него появился сильный конкурент — гастробар с кальяном и караоке, который может стать точкой притяжения для приезжих из Минска.

— У нас тут все будет — и обеды, и пицца, и суши. С доставкой! Больше, наверное, так покушать негде. Только если в столовую на ТЭЦ съездить, это примерно в семи километрах отсюда, — отмечает владелец, не отрываясь от финальных ремонтных работ.

Возле ТЭЦ-5, говорит Сергей Николаевич, постоянно что-то строится, появляются заводы. Так что поселок растет, и работы тут явно хватит всем. Но есть и обратная сторона медали.

— Рядом с Руденском — предприятие «Август-Бел», где производят удобрения. От него, как и от любого химзавода, иногда в воздухе стоит запах. Но раз построили, значит, есть от него какая-то польза, — добавляет собеседник.

«Ничего плохого не вижу, если людей из Минска станет больше»

В двух с половиной километрах от Руденска, в поселке Дружный, пейзаж меняется. На въезде в населенный пункт стоит несколько современных домов, чуть дальше — многоэтажки постарше. В 80-х здесь собирались строить АЭС, были планы превратить необжитый район в город атомщиков, но после Чернобыльской аварии от затеи отказались. Что, в общем-то, не сказалось на развитии. Не так давно здесь, в дополнение к тем двум, что были раньше, построили новый детский сад (местные говорят, с бассейном), есть школа, библиотека, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс. Из развлечений — кинотеатр и клуб.

К 2035 году в Дружном для столичных очередников планируют возвести жилой квартал на 171 000 «квадратов». Те, кто готов сменить шум столицы на загородное спокойствие, могут купить квартиру в тех домах, что уже стоят: сайты по продаже недвижимости предлагают и двух-, и четырехкомнатные варианты (примерная цена — от $20 000 в эквиваленте). В будущем в поселке планируют построить детсады, еще одну школу, лечебный корпус и больницу, которые смогут посещать и жители Руденска. Вероятно, эти два поселка когда-нибудь объединятся в один небольшой город, заслуживающий звания «спутника».

Кроме ТЭЦ-5 и «Август-Бел», под населенными пунктами работает завод горного воска, строятся предприятия Белорусской национальной биотехнологической корпорации по производству комбикормов и премиксов, в ближайшие годы появится промышленный парк. Некоторые столичные производства также перенесут в Пуховичский район. Там будут задействованы в том числе минские специалисты, как, например, Александр. В Дружный он приехал в командировку. Поселок, по словам мужчины, пригоден для жизни, но только на время: собеседник не видит смысла прощаться с большим городом ради его «спутника», пусть и со всеми благами цивилизации.

Муж Марии был иного мнения: устроившись на ТЭЦ-5, он с женой переехал в Дружный, где у пары родился ребенок. Их сыну Саше сейчас девять месяцев.

— Я иногда думаю о том, что хорошо было бы вернуться в Минск. В местной поликлинике работает только один нужный нам врач, а ради других приходится возить малыша в столицу. Мне и самой нужно туда часто ездить по работе. Хотя добраться до Минска несложно, примерно каждые 10 минут ходят маршрутки. Дорога отнимает где-то 30 минут, — делится Виктория. — Что касается транспорта в Дружном, то ездит он нечасто, мне удобнее гулять с ребенком в коляске. Здешние маршрутки и те, что едут в Руденск, ходят очень редко, в основном только в час пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой. Но, к счастью, есть такси. Переезжать в город-спутник нужно исходя из своих целей. Если человек планирует здесь работать, то почему нет. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, хорошо: поселок разрастется, людей станет больше, а значит, будет веселее.

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