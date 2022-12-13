«Лукашенко никогда не видели таким испуганным» 13.12.2022, 9:25

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фото: getty images

Диктатор всерьез опасается за свою жизнь.

Смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея стала шоком для самозванца Лукашенко. Белорусского диктатора никогда не видели таким испуганным.

Об этом «24 каналу» рассказал психолог Дмитрий Попов. По его словам, реакцию Лукашенко можно было очень четко заметить на похоронах Макея. Он никогда не видел самопровозглашенного правителя Беларуси столь испуганным.

Как отмечает Попов, Лукашенко прекрасно понимает свое положение и очень опасается за свою жизнь. Это может подтолкнуть его к катастрофическим выводам.

«Он все понимает. Это для нас очень опасно. Почему? Ибо усатый очень боится за свою жизнь. И это может быть именно тем фактором, который поможет ему принять решение, чтобы ввести войска в Украине». – считает Попов.

Понятно, что белорусская армия не боеспособна. Но это усугубит нагрузку на подразделения ВСУ. А еще окончательно рассорит Беларусь и Украину.

Эксперт отметил, что смерть министра иностранных дел болезненно повлияет на режим Лукашенко.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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