«Цены на продукты отличаются феерически» 13.12.2022, 9:44

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Белоруска рассказала, как живет и работает в польском Сопоте.

Белоруска Юлия считает себя женщиной везучей: она очень удачно уехала из Беларуси и удачно покинула Украину в день, когда началась война. Приехала в Польшу с одной сумкой, в которой были трусы, носки и кофта, а теперь у нее есть все, что нужно для жизни. В родной стране она работала на лесопилке, потому что после задержания больше никуда не брали. А в Польше устроилась на завод, где последние 15 лет женщины не работали вообще, пишет ex-press.by.

Экономисту Юлии — 29 лет. До того, как она попала сначала в Украину, а потом — в Польшу, жила в Витебской области. Девушка поехала по программе реабилитации и обучению активистов в Украину в 2021 году. Домой не вернулась.

— Уехала из Беларуси в ноябре 2021 года. Пока я была на реабилитации, можно сказать, в своеобразном отпуске, прошла большая облава в нашем городе, в которой, как говорили, должна была быть поймана и я, — рассказывает белоруска.

До этого Юлию вызывали в милицию, задерживали и судили. По словам девушки, ничего серьезного, даже без штрафов отделалась, зато предупреждений осталась целая кипа. Без серьезных последствий белоруска уехала в Украину, где решила остаться:

— Меня взяла на стажировку правозащитная организация. Работать я там осталась до февраля 2022 года, когда началась война. Тогда я экстренно бежала в Польшу. Тоже не без приключений. Мне позвонили в 4 часа утра из Беларуси, сказали, что я сумасшедшая, мол, собирай вещи и уезжай.

У девушки началась паника:

— Я начала бросать вещи в сумку. На тот момент я была в командировке с моим другом под Ивано-Франковском, в Каменец-Подольском. Такой город красивый. Мы туда поехали сделать своеобразный дом для эвакуации членов нашей организации.

Оттуда ребята поехали во Львов. Оказалось, что там комендантский час, и нельзя находиться в городе:

— Мы быстренько прыгнули в такси за очень-очень большие деньги доехали до вокзала. На вокзале было очень много народа: просто феерическое количество людей.

До очереди на границе нас подвезли тоже за очень большие деньги. Пробка начиналась за 35 километров до границы. Дальше мы ночью шли пешком этих 35 километров. Вернее, 30 километров мы шли пешком и последние 5 километров нас тоже за большие деньги подвезли на машине.

Потом двое суток Юлия с другом стояла на границе, их не пропускали, потом к ним добрались волонтеры:

— Тогда уже еда какая-то пошла, дали воды. Нас начали пропускать потихонечку. Забрали волонтеры. Я очень плохо помню этот момент, потому что был коматоз.

Когда прошли границу, было одно желание — просто лечь спать:

— Сама граница была очень жесткая. Там люди падали в обморок. Мы бегали между ними, вызывали постоянно скорую, вытаскивали людей. Было очень жестко. Очень много афроамериканцев и азиатов, которые были очень агрессивные, они бросались, кидались, дрались, отбирали еду у детей. Это было ужасно, честно говоря, вспоминать об этом не сильно хочется. Как только я прошла границу, наши волонтеры меня отвезли в Троймясто, там, собственно, я сейчас живу.

Когда начался поток беженцев из Беларуси, в Сопоте открыли хостел для белорусов. В нем предлагали такие условия: бесплатно месяц, потом 200 злотых (40 долларов), и потом месяц 400 злотых (80 долларов). Там можно было жить, давали койко-место на время.

— Пока вы оформляете документы и пока вы как-то себя найдете, там можно жить. У меня там жили друзья, и получается, они оставили нам место. За месяц до того, как началась война, туда уехали мои родственники с детьми. Долго не думая, поехала туда. Там были хоть какие-то знакомые лица. Прожила почти месяц, пока не нашла квартиру, — говорит Юлия.

Сейчас наша героиня живет в Сопоте. По ее словам, это чудесный город:

— Я увлекаюсь урбанистикой, и мне очень нравится этот город. Это бывшие дачи богатых гданьских жителей. Город весь очень старинный. Тут дома 1800 года постройки. Это, кстати, был любимый город Гитлера. Его не бомбили во Вторую мировую войну, поэтому сохранилось очень много старой архитектуры. Сопот — город низкой застройки, он очень комфортный. Везде сделаны велодорожки. Мне он очень импонирует и вызывает душевное спокойствие.

Город небольшой совершенно, в нем 35 тысяч населения, находится между большими городами Гданьском и Гдыней. Поэтому, если вдруг хочется движухи, всегда можно сесть на своеобразное наземное метро и поехать туда.

О жилье

Девушка признается, что сейчас чувствует себя достаточно комфортно, но ей хочется переехать в отдельное жилье. Сейчас она снимает комнату в квартире со своими родственниками:

— Жилье искали долго. Родные занимались этим где-то два месяца. Я приехала, и мы вместе стали искать. Еще не было наплыва беженцев из Украины, но все равно здесь идет постоянный поток туристов, и из-за этого тяжелее найти жилье. Многие сдают его посуточно либо на сезон летом, когда самым большой наплыв туристов. Естественно, сдают по очень дорогим ценам.

Поиски квартиры усложнялись еще наличием собаки и двоих детей:

— Нам помог администратор хостела. Он звонил знакомым, и один из них сдал ему квартиру. Достаточно недорого для курортного города. Вот если бы я снимала одна, то моя вся зарплата уходила бы на жилье. Так как нас трое взрослых, это вполне себе даже ничего. Мы сняли трехкомнатную квартиру. Двое детей — в одной комнате, двое взрослых — в другой и я отдельно. Примерно 25% моей зарплаты идет на коммуналку и аренду.

Сумму зарплаты Юлия не стала называть, но отметила, что жилье на троих сильно по карману не бьет:

— Естественно, жилищные условия ухудшила, потому что у меня была своя квартира, хоть и не отремонтированная. Хотелось бы жить в своей квартире и со своим имуществом, и знать, что мне не надо будет через три месяца куда-то опять переезжать из-за того, что подняли какую-то оплату.

В Беларуси есть мама, есть дача. Есть множество «плюшек», которые создавались там и копились. Здесь приходится покупать все заново, ведь я приехала с одной сумкой, в которой были трусы, носки и кофта, потому что я ехала в отпуск. У меня не было вообще ничего.

Юлия просила своих друзей привезти мне вещи. Забрала свою сумку с «Погоней». Забрала картины художницы Якубовской, которая рисует котиков. Был вымпел с «Погоней» очень старый. Его тоже привезли и шапку с белорусским орнаментом, которую девушка вязала в 2021 году.

О работе на заводе

Юлия считает себя женщиной везучей: она очень удачно уехала из Беларуси и удачно покинула Украину:

— Уехала с минимальными моральными и физическими потерями. И с работой мне тоже очень сильно повезло.

В Беларуси после первого суда Юлию сократили с работы. Она работала и в торговой сфере, и заместительницей бармена, и администратором, и торговой представительницей:

— Из-за того, что меня уволили, никто не хотел брать. Вот я и пошла на работу на лесопилку.

В Польше Юлия сначала я пошла в МОС (центр социальной помощи). Ей дали контакт агентства и сказали обращаться к ним:

— Я и обратилась. Сначала сказали, что для женщин работы нет. Но когда спросили, где я работала в Беларуси, и услышали, что работала на лесопилке, меня отправили на завод, который до этого не брал женщин вообще. На тот момент они набрали несколько девочек как пробную партию.

По словам девушки, завод работал 15 лет, ни разу ни одну женщину туда не допускали. Теперь там работают 7 девушек на постоянной основе:

— Вначале было тяжело физически, но привыкли. Мальчики нас не обижают. У нас очень удачная кампания. Вообще это датчане, поэтому все очень толерантно, все очень корректно. Не дай боже, хоть кто-нибудь там нас обидит или что-нибудь скажет не то. Работают девочки-украинки и две беларуски. У нас прекрасное начальство и прекрасные отношения. Они очень боятся, чтобы с нами ничего не случилось.

Юля работает на заводе уже 8 месяцев, но коллеги за нее все равно очень волнуются:

— Я вот тут заболела один раз, и они все отправляли сообщения с пожеланиями выздоровления: «Выздоравливай, волнуемся. Мы тебя ждем». Очень дружеские отношения. Вообще на работе после Беларуси для меня было шоком, что такое может быть.

Юлю удивляло, что начальство здоровается, желает тебе хорошего дня, приносит какие-то конфеты:

— Если что-то нужно, помогут и дадут. Мы попросили пару приблуд для работы, нам принесли на следующий день. Говорят, вы попробуйте, если понравится, мы закупим больше. Такое отношение человеческое потрясающее и которого не ожидаешь встретить на постсоветском пространстве. Это прям очень было удивительно.

Ее знакомые рассказывали, как они устраивались «на жуткие страшные заводы, на которых они работали по 12 часов»: температура 14 градусов, ни покурить, ни пописать нельзя, то есть перерыв там строгий, 10 минут.

— Это самый больше бонус, что у нас директор завода — это женщина. Она достаточно суровая женщина, но самое главное для нее — это комфорт в коллективе. У нас стоят автомат для кофе/чая каждые 20 метров. У нас везде есть туалеты. Хочешь выйти на улицу, пожалуйста. Если у тебя правильное питание по графику — есть столовая, можно туда выходить.

Девушка говорит, что знакомые искали работу через сайт www.praca.pl.

— Это, наверное, наилучший сайт, потому что там меньше всего кидают, и там нет практически украинских посредников. Через украинских посредников работать очень тяжело, потому что многие хотят деньги вперед, но этого делать не следует. То есть лучше найти таких, которые заключают с вами договор, вы идете работать, а они уже свою маржу имеют с вашей зарплаты. Вот так устроиться в найм легче, чем напрямую, потому что напрямую требуется язык. Когда языка нет, через проверенные агентства устраиваться очень даже комфортно.

С польским языком у Юлии поначалу было очень туго:

— Неплохо знаю белорусскую мову. Это очень сильно помогало понимать поляков. Все-таки очень близкие языки. И, наверное, через неделю я уже 80 процентов того, что они говорят, я понимала. То есть я всегда говорю, конечно, не сильно быстро, но понимала очень многое. Заговорит мне помогли на курсах — их тут множество бесплатных.

По словам Юлии, польский, в принципе, нетяжелый язык, и поучив его в принципе, чтобы здесь жить, хватит месяц потратить времени по часу, чтобы нормально коммуницировать в обществе:

— Если вы хотите более приличную работу, дружеские или близкие отношения, то, конечно, этого будет мало, надо доучивать.

«Цены на продукты отличаются феерически»

Юлия уже объелась многими вещами, которые в Беларуси она не могла себе позволить:

— Я даже не хочу те же самые сыры, какую-то молочку специфическую — этого здесь в достатке. Много видов шоколада. Ну я даже не знаю просто, что в пример привести, потому что здесь большинство продуктов реально дешевле, а с учетом еще и заработка, который в разы выше, получается очень дешево.

По ее словам, не хватает нормальной селедки, хотя они нашли что-то похожее. Не хватает лаваша постного, но он периодически всплывает на каких-то прилавках. Есть предположение, что его сметают либо беларусы, либо украинцы:

— Не хватает пельменей, но тоже нашли какие-то аналоги. Либо уже готовим сами. Но, конечно, больше всего не хватает сырков с пандой. Это моя любовь детства, и я душу бы продала, наверное, чтобы еще съесть пару сырочков с пандой.

День вынужденной мигрантки

В основном это, конечно, работа и дом. Потому что график рабочий не нормирован: он минимум 8 часов, но бывает и 10 и 12. Естественно, когда 10-12 часов, кроме как поспать, помыться, поесть и поехать обратно на работу времени ни на что не хватало. Когда 8 часов работы, то остается время на себя и на хобби:

— Вот и я стала больше путешествовать. Я уже объездила кусочек Польши. Мы стараемся раз в месяц куда-то выезжать и посещать какие-нибудь замки. В прошлом месяце сходили в горы под Вроцлавом. Это здорово. Хотя у меня до сих пор нет документов, еще оформляю, но я уже увидела очень много чего нового.

Юля выходила в море на яхте. По ее словам, это достаточно незатратно, она обычно вкладывает где-то 100 долларов на выходные, если это поездка:

— Проезд, ночлег, прогулка, кафешка, обычно выходит где-то даже меньше 100 долларов, то есть долларов 50-70 — это достаточно комфортный отдых за городом.

Новых друзей пока нет. Беларусская тусовка, по мнению девушки, конечно, очень сплоченная, но при этом очень подозрительная:

— Очень сложно найти коннект с людьми, потому что многие все равно системе «дом-работа». Все потеряли свое жилье. Естественно, теперь снимают квартиры. Как-то меньше хочется общения, тратить свою энергию, наверное, на лишние знакомства. Но мы все равно стараемся куда-то выходить у нас тут такая сплоченная диаспора. Постоянно курсы «Мова нанова» проходят и очень много всяких вечеров организованных с белорусами. И где-то процентов 60 из этого бесплатно либо за очень какие-то небольшие деньги.

О мечтах и планах

— Я мечтаю, чтобы Беларусь стала вольной, чтобы Россия стала свободной, — говорит Юлия. — Чтобы не было этого всего, чтобы все страны, которые хотят отделиться от России, отделились от нее. Чтобы они тоже строили свой мир и свою жизнь, так как они этого хотят, а не так как хочет какой-то тиран.

Естественно, я хочу вернуться домой, хочу увидеть родителей. Возьму все свои впечатления, свой опыт из эмиграции в Польше и Украине — здесь очень много чего интересного, удобного, классного. Того, чего хотелось бы увидеть в Беларуси, чего мы могли бы достигнуть за эти 20 лет, если бы не один человек.

По ее мнению, в Польше потрясающее в отношениях людей общество:

— Очень гуманное, все доброжелательные. Здесь люди улыбаются на улицах для меня. Это было очень странно первое время, что люди просто идут и улыбаются. Они здороваются в автобусах. Они здороваются в поездах. Они могут здороваться в лифте, даже если ты не их сосед.

Я бы взяла вот именно это с собой какую-то доброжелательность, а остальное — все приложим. Если люди будут хотеть развиваться и что-то делать в своей стране, то мы очень быстро сделаем и очень быстро починим эту инфраструктуру, заменим людей, которые не нужны на этих постах, и начнем строить нормальную жизнь в свободной стране.

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