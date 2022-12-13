Украинский ПТУР ликвидировал целое подразделение «вагнеровцев» 2 13.12.2022, 9:48

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Выжить удалось только одному из группы.

Бойцы Вооруженных сил Украны продолжают «денацифицировать» армию страны-агрессора России. Потери государства-террориста на войне в Украине растут с каждым днем.

Недавно украинские защитники ликвидировали очередную группу захватчиков из ЧВК «Вагнера». Отправить оккупантов на «концерт Кобзона» ВСУ удалось благодаря противотанковой ракетной установке. Ролик опубликован в Telegram.

На кадрах показаны несколько военных преступников РФ, которые пытались спасти своего товарища. Однако это им не только не удалось, они и сами не выжили.

«Вагнеровцы» несли на носилках раненого наемника. Но внезапно прямо в поле оккупантов заметил ПТУР.

Запуск снаряда был настолько точным, что захватчиков разорвало на куски, которые разбросало по всей окружности. Выжить удалось одному. Хотя и его дальнейшая судьба неизвестна.

Примечательно, что украинские защитники сделалу символическую озвучку видео. На кадрах звучит ритмичная музыка и говорится: «Буде тобі, враже, як Залужний скаже!».

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