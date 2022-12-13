закрыть
13 декабря 2022, вторник, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Против Ларисы Щиряковой возбудили уголовное дело

1
  • 13.12.2022, 10:01
  • 2,916
Против Ларисы Щиряковой возбудили уголовное дело
Лариса Щирякова

Бывшей журналистке грозит до четырех лет лишения свободы.

Против гомельчанки Ларисы Щиряковой, которую задержали 6 декабря, возбудили уголовное дело по статье 369-1 Уголовного кодекса (дискредитация Республики Беларусь), передает «Радыё Свабода».

Санкции статьи — до четырех лет лишения свободы. Обстоятельства уголовного дела пока не известны.

16-летний сын Щиряковой Святослав находится в приюте. Родным арестованной сына не отдали, мотивируя это тем, что подростка могут передать «законному представителю» — отцу. Он живет в Новосибирске (Россия) и намерен приехать в Гомель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов