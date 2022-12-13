Против Ларисы Щиряковой возбудили уголовное дело

Против Ларисы Щиряковой возбудили уголовное дело1
- 13.12.2022, 10:01
- 2,916
Бывшей журналистке грозит до четырех лет лишения свободы.
Против гомельчанки Ларисы Щиряковой, которую задержали 6 декабря, возбудили уголовное дело по статье 369-1 Уголовного кодекса (дискредитация Республики Беларусь), передает «Радыё Свабода».
Санкции статьи — до четырех лет лишения свободы. Обстоятельства уголовного дела пока не известны.
16-летний сын Щиряковой Святослав находится в приюте. Родным арестованной сына не отдали, мотивируя это тем, что подростка могут передать «законному представителю» — отцу. Он живет в Новосибирске (Россия) и намерен приехать в Гомель.