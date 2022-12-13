«По крошке, как голубям»: русский солдат рассказал, как их кормят на передовой 2 13.12.2022, 10:07

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При попытке разжиться едой у украинцев оккупанты отравились.

Российский военный рассказал в беседе с родственниками об обеспечении армии на боевых позициях. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

В разговоре женщина ругает оккупанта за то, что он пьет алкоголь, тот ей отвечает, что им его негде взять.

«Сегодня парни пошли за 15 км в магазин за хлебом. У нас хлеба нет ни х…я», – говорит он.

По словам оккупанта, им завезли еды якобы на три дня, но такое количество людей эту еду съедает за один раз. Поэтому они пошли и убили корову.

«А так крупы, хлеба привезли, короче, три буханки на 30 человек белого хлеба. Мы по куску себе отрезали на семь человек – и все, больше нет», – говорит он.

Собеседница уточняет: «По крошке, как голубям?»

Оккупант рассказывает, что по его позициям регулярно стреляют украинские силы обороны.

«Вчера вертолеты даже работали. А нам тогда еще, когда мы только приехали, говорят: «Если видите «вертушки» – значит, скоро начнется пи…здец», – говорит он.

Также оккупант рассказал, что его сослуживцы ели у местных и отравились. Он настаивает, что у местных жителей нельзя ничего брать.

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