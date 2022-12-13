«Они это сделают»: офицер ВСУ рассказал о подготовке вторжения из Беларуси 2 13.12.2022, 10:17

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Украине не стоит недооценивать противника.

Для осуществления наступления на Украину с территории Беларуси России необходимо не менее 40 тысяч военных. Такой силы было бы достаточно, чтобы создать большие проблемы.

Об этом «Апострофу» рассказал офицер ВСУ, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Лапин.

По его убеждению, Беларусь уже активно участвует в войне против Украины.

«Белорусы сегодня передают технику россиянам, россияне живут в Беларуси, одеваются, обуваются, кормятся, белорусы им дают патроны, поэтому вопрос вхождения Беларуси в войну я рассматриваю с точки зрения 24 февраля: они уже в войне! Вопрос в том, пойдет ли Россия с стороны Беларуси? Есть ли у них достаточно сил, чтобы уйти? По моему убеждению, меньше, чем 40 тысяч плюс, заходить с севера бесперспективно. Даже не будет второй волны: первая волна ударится в нашу стену и остановится. А 40 тысяч плюс, это уже такая сила, которая может наделать беды и создать нам большие проблемы», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что при таком развитии событий Украине придется оттягивать свои войска.

«Также проблема логистики и проблема резервов. Это то, что хочет сделать Россия. Они это сделают! Каким количеством и когда, это уже другой вопрос. Я знаю, что сейчас в Беларуси многим медикам поступают соответствующие документы для военкоматов. По полученным разведданным из того участка, все говорит о такой подготовке, их главная цель – не территории, а оттягивание наших сил, для этого не нужно иметь какие-то ударные и супер подготовленные войска. Тем более, отбывавшие туда «чмобики», это же не те, которых сразу бросили на мясо. Они все же несколько месяцев готовятся, и не такое уже и мясо. Недооценка противника – самая большая ошибка, которая может быть», – резюмировал Игорь Лапин.

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