Видеофакт: Подбитый вертолет РФ горит и падает, не дотянув до места базирования 1 13.12.2022, 10:30

4,108

На борту находились «вагнеровцы».

Подбитый вертолет оккупантов загорелся и упал, не дотянув до места базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения вражеской авиамашины опубликована в соцсетях. Дата и место уничтожения русского вертолета неизвестны. Автор публикации отмечает, что, по его информации, это вертолет с «вагнеровцами».

«Долетался. Говорят, что это вертолет «вагнеровцев», который пытался дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул», - пишет он в комментарии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».