Москва в огне: «крысы» бегут с корабля 2 Денис Казанский

13.12.2022, 10:36

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Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

И сжигают его перед затоплением.

В России сейчас почти каждый день сгорают торговые центры. Под Москвой сгорел уже второй крупный молл за два дня. Кто-то даже грешил на украинских партизан. Но на самом деле куда более реальна другая версия - ТРЦ сжигают сами владельцы, чтобы получить страховку и свалить из России.

Бизнес вести становится невыгодно - рынок валится, товары все сложнее завозить из-за санкций. Продать ТРЦ по этой же причине почти невозможно. А вот получить страховку и уехать с деньгами из токсичной, свихнувшейся страны, которая стремительно дичает и превращается в Иран - идеальное решение. За торговый центр в Химках заплатят около 30 млрд рублей. Сейчас за эти деньги в России ничего не продать.

Москва в огне: крысы бегут с корабля и сжигают его перед затоплением

Крысы не только бегут с корабля «Российская Федерация», но и сжигают его перед затоплением.

Денис Казанский t.me,

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