Тайвань заявил о приближении 29 китайских самолетов и трех кораблей 13.12.2022, 10:39

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Авиация КНР в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова.

Власти Тайваня заявили о появлении вокруг острова 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Тайваня во вторник, 13 декабря.

Отмечается, что 21 самолет армии Китая, включая 18 стратегических бомбардировщиков, вошли в опознавательную зону ПВО к юго-западу острова. По данным властей, в маневрах участвовали 18 стратегических бомбардировщиков H-6 и реактивный истребитель J-11, а также два противолодочных самолета Y-8.

В ответ на приближение китайских судов Тайвань использовал наблюдение с кораблей, использовал воздушный патруль и приготовил зенитные комплексы.

В августе военные Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику, который вошел в воздушное пространство страны. После выстрелов беспилотник сменил курс и покинул запрещенную зону.

На фоне обострения отношений Китая и Тайваня в Тайбэй прилетела спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. После этого китайская армия провела сначала одни четырехдневные военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня, а потом анонсировал еще одни. Посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что это приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона. Позже Китай ввел санкции против Пелоси и членов ее семьи.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и никогда официально не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет и заявляет, что только его народ может решать будущее острова. Свою независимость Тайвань объявил еще в 1979 году.

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