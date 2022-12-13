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«Пойди вон из Карабаха»: депутат парламента Азербайджана выдвинул ультиматум РФ

  • 13.12.2022, 10:51
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«Пойди вон из Карабаха»: депутат парламента Азербайджана выдвинул ультиматум РФ

Политик обратился к командующему российскими «миротворцами».

На трассе Горис - Ханкенди продолжаются акции протестов. Экологи, активисты, студенты и общественные организации требуют встречи с командующим российскими «миротворцами» Андреем Волковым.

Причина конфликта - отказ миротворцев допустить Мониторинговую миссию из Азербайджана на ее же территорию.

Вчера, 12 декабря, депутат азербайджанского парламента Агиль Аббас предложил не тянуть и выдвинуть российским «миротворцам» и лично Волкову ультиматум, информирует Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces.

С его слов, российские «миротворцы» не выполняют свою миссию, а значит Баку должен предпринять более решительные шаги, в частности, предъявить ультиматум: либо они выполняют условия миссии, либо «пойти вон из Карабаха».

Азербайджанцы, перекрывшие трассу Горис - Ханкенди требуют допустить экологов на ту часть территории Карабаха, где находятся российские «миротворцы».

Там армянская сторона добывает полезные ископаемые, которые им по закону не принадлежат. К месту акций протеста россияне стали стягивать бронетехнику.

Одна из протестующих Диляра Эфендиева подчеркнула, что акция не направлена против армян. Главная цель - выразить протест Волкову, запрещающему Мониторинговой миссии выполнять свои прямые обязательства.

На уже азербайджанской территории Ереван продолжает добычу меди, молибдена и золота (месторождения Демирли и Гызылбулаг). Участники акции дали понять, что не разойдутся до тех пор, пока к ним не приедет Волков. Над Лачинским коридором акционеры подняли флаг Азебайджана.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что военизированные части МЧС Азербайджана прибыли в Лачинский коридор, чтобы поддержать протестующих палатками и пообщаться с российскими миротворцами.

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