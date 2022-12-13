Лечение для «тунеядцев» и граждан Беларуси, живущих за границей, сделают платным 1 13.12.2022, 10:57

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Для этого изменили статью Конституции.

Минздрав прорабатывает вопрос ограничения возможностей по бесплатному лечению для не занятых в экономике («тунеядцев»), а также граждан Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Многие услуги для них хотят сделать платными, в том числе плановые операции. О таких намерениях сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова в эфире программы «По существу» на СТВ.

Вопрос «несправедливости» бесплатного лечения белорусов, приезжающих из-за границы, подняли ведущие ток-шоу во время обсуждения популярности Беларуси для медицинского туризма у иностранцев.

— Одно дело, когда к нам приезжают наши зарубежные друзья, они оплачивают услуги. А другой момент, когда очень многие наши соотечественники, имея белорусский паспорт, проживая в другой стране, тратя деньги там, приезжают в Беларусь, чтобы получить медицинскую помощь бесплатно. Социальное государство! Мы даем такую возможность любому гражданину Беларуси. Может, пора эту лавочку прикрывать? — сказала ведущая канала.

— Вы знаете, мы уже неоднократно подходили к этой теме, — ответила замглавы Минздрава Елена Кроткова. — Но, учитывая то, что у нас социальное, как вы отметили, государство… Но в данный момент как раз идет проработка тех видов медицинской помощи, которые предполагается все-таки согражданам, которые не участвуют в налогообложении.

Из слов Кротковой следует, что речь идет не только о белорусах, живущих за границей, но и в целом о гражданах, не занятых в экономике, так называемых «тунеядцах».

— Да, здесь прорабатывается вопрос доступа медицинских учреждений к базе данных лиц, которые не участвуют в трудовом, так сказать, процессе. И [речь идет про] те виды помощи, которые являются плановыми. То есть экстренная помощь в любой ситуации будет оказываться бесплатно.

— То есть аппендицит вырежут и деньги не выставят? — уточнил ведущий.

— Не выставят. Она будет оказываться бесплатно, — подтвердила замминистра. — Что касается стоматологических услуг, тех же плановых госпитализаций, на мой взгляд, это вполне так [должно быть платным]. Потому что мы много говорим об этом, но мы не представляем, в какие деньги обходится государству здравоохранение, на 2022 год это составляет порядка 4,5% ВВП, на следующий год [планируется] с ростом.

Напомним, ранее право на бесплатное здравоохранение для всех граждан было закреплено в Конституции Беларуси. Статья 45 гласила: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения».

Однако в 2022 году по инициативе властей Конституция была изменена, правки были введены через «референдум» 27 февраля. Среди прочего была обновлена и статья 45. В ней появилась оговорка: гражданам гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств, но только «в порядке, установленном законом». То есть теперь власти Беларуси имеют право принимать законы, которые могут ограничить возможности граждан получать бесплатное лечение.

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